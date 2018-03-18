عيد مشترك لصحيفة المال ولخمسة عشر عامًا من عمرى وعمرها

بقلم: رجائى عطية

منذ خمسة عشر عامًا كنت مشغولاً كالعادة بمهامى فى المحاماة، واهتماماتى بالكتابة للصحف والمجلات وتأليف الكتب الأدبية والفكرية والدينية والوطنية، حين أخبرنى أخى وصديقى شريف عطية، بأن هناك مشروعًا بتأسيس صحيفة أسبوعية متخصصة فى المال والاقتصاد، على غرار الفاينانشيال تايمز، وأن حازم شريف المتصدى للمشروع يرغب فى مقابلتى، آملاً أن أكون من المؤسسين، لم يكن تأسيس الصحف من اهتماماتى وإن كانت الكتابة حياتى، ولكنى لم أجد غضاضة فى أن أقابل الشاب «حازم شريف» وأن أسمع منه.

وفى إحدى الأمسيات استقبلتُه بمكتبى.. شابٌاً مليئاً بالحمـاس والطمـوح، يحمل «لاب توب». ما إن انتهينا من التعارف والمجاملات، حتى شرع على الفور يعرض مشروعه على اللاّب توب، مشفوعًا ببيانات وجداول توضيحية. وبدأتُ أقتنع بالفكرة، ولم أتردد فى المساهمة بمائة ألف جنيه لتأسيس الجريدة، قابلاً ـ وكما أخبرنى ـ أن التأسيس حسبة لا تنتظر أى مكاسب أو أرباح، المهم أن يقوم المشروع، وتصدُر الجريدة. وقد كان.

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من اليوم الأول لصدور «المال» الأسبوعية، وأنا أكتب لها مقالاً بكل عدد أسبوعى، تحول إلى مقال يومى حين نجحت « المال » وتحولت إلى صحيفة « يومية ».. على مدى هذه السنين لم أتخلف يومًا عن كتابة عمودى « من تراب الطريق ».. لا يحدونى للكتابة سوى عشقى لها وحماسى للمساهمة فى إنجاح « المال »، مقدرًا أنه مع تخصصها الاقتصادى الدقيق، تحتاج إلى وجبة متنوعة مختلفة، تتيح للقارئ أن يتخفف لدقائق من الأرقام والدراسات والإحصاءات والبيانات، ليطل على عالم الفكر والدين والأدب والتاريخ والحياة.

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المال والمقالات ومؤلفاتى

على مدى هذه السنين الخمس عشرة، عمر الصحيفة وقطعةٌ مهمة من عمرى، أثمرت كتاباتى بالصحيفة عدة إصدارات تزين كتبى التى أربت على التسعين كتابًا.. من حصاد هذه الكتابة صدرت مؤلفات متعددة.. « حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى ». سلسلة « من تراب الطريق » التى بلغت سبعة كتب. « من وحى الحج ». « فى دروب الفكر والحياة ». « فى صحبة محمد عبد الله محمد ». « من همس المناجاة وحديث الخاطر » فى ثلاثة مجلدات. « فى مدينة العقاد » فى ثلاث مجلدات والرابع فى الطريق، إلى غير ذلك من المقالات التى دخلت فى العديد من مؤلفاتى.

الحصاد الذى أرضانى

لم أقلق على صحيفة «المال» قط، فقد استمرت ترتقى من نجاح إلى نجاح رغم الصعاب والمشاق، ولم أفكر فى لحظة أننى لا أتقاضى أى أرباح، بل أكتب جميع مقالاتى للصحيفة بلا أجر. مكافأتى الكبرى نجاح الصحيفة، واستمرارها واستقرارها وتزايد الثقة فى مادتها التخصصية الرفيعة.

رغم أننى لست من علماء الاقتصاد، إلاَّ أننى معنىٌّ به منذ دراستى بكلية الحقوق جامعة القاهرة. كانت دراسة الاقتصاد مقررةً فى جميع السنوات. وكان من حظى أننى تلقيت هذا العلم عن علماء أجلاء. الدكتور حسين خلاف. الدكتور سعيد النجار. الدكتور محمد زكى الشافعى. الدكتور رفعت المحجوب، فتكون لدى رصيد من المعرفة أتاح لى متابعة الموضوعات التخصصية الدقيقة التى تقدمها الصحيفة التى أعطيتها عمرى بتفانٍ وإخلاص.

فرحت ولا أزال أفرح بكتيبة الشباب القادرة المتحمسة التى تعمل مع الأستاذ حازم شريف.. الذى أضاف إلى عمر الشباب الذى لاقانى به أول مرة، خمسة عشر عامًا دخلت به فى مرحلة عمرية أخرى. ولكنه لم يفقد حماس الشباب ولا همته، وظل يقود العمل التحريرى والتنفيذى بالصحيفة بكفاءة أشهد بها، رغم علمى بأن شهادتى مجرّحة، ولكنها الحقيقة التى تعلو على أى عواطف.

حرصى الدائم

على الكتابة اليومية للمال

شىء جميل ورائع أن يكون للكاتب نافذة يومية يطل منها على القارئ. يبثه من خلالها همومه وأفكاره ونبضاته، ويحدّثه عما يهمه من الشأن العام، وعما يشغله عن سياسة وأحوال بلده، وعن حال الحياة والأعمال، وأحوال الأدب وقضاياه، والفكر ودروبه، ويتناول هموم وطنه وشواغله، وماضيه وحاضره ومستقبله، ويودع ما يجيش فى صفحة وجدانه من آمال عريضة للوطن الذى نعيش فيه ويعيش فينا.

لقد صارت « المال » والكتابة لها، جزءًا لا يتجزأ من « نسيجى » الشخصى، استمر معى ومعها خمسة عشر عامًا ليست بالعمر الهين.. ففيه وُلدت أحداث، وتقلبت أمور، واستجدت أوضاع، ولكن « المال » بقيت راسخة، تنهض برسالتها فى صبر والتزام وإصرار.

الوجبة المتميزة

بقى وسيبقى «للمال»، أنها لم تفقد حرصها على تخصصها الرفيع الذى ربما قل جمهوره أو المقبلون عليه، وأنها لم تنجرف قط عن رسالتها التخصصية بطَرْق موضوعات قد تجذب القارئ العادى أو الباحث عن التسلية أو إزجاء الفراغ. دنيا الصحافة والإعلام مليئة بما يشبع فى هذا الباب، ولكن « المال » بوقارها ومستواها وتخصصها ـ تعطى وجبةً متميزة لكل « جاد » معنىّ باقتصاد بلاده وباقتصاديات العالم، وتحيطه فى دقة خبرية وكفاءة تحليلية، بما ليس متاحًا فى أى صحيفة أخرى غيرها.

هذه هى القيمة الحقيقية والباقية «للمال»، التى صرتٌ جزءًا لا يتجزأ منها، وصارت جزءًا لا يتجزأ من نسيجى الشخصى، ومن حياتى.