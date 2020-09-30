اقتصاد وأسواق

«عيد لبيب» تعتزم الحصول على 200 فدان فى ملوى الجديدة

لإقامة مصنع وسلاسل تجارية لبيع منتجاتها
شريف عمر 7:30 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 7:30 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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تعتزم مجموعة عيد لبيب للملابس الجاهزة الحصول على قطعة أرض فى المنطقة الصناعية بمدينة ملوى الجديدة فى إطار توسعها فى النشاط الصناعى بالمدن الجديدة.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن المجموعة تقدمت منذ فترة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على الأرض والتى تدور مساحتها حول 200 فدان لإقامة عدة مصانع للغزل والنسيج، بجانب معارض لبيع المنتجات.

وأشارت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن مجموعة عيد لبيب تتواجد فى السوق المصرية منذ نحو 35 عاماً، وتعمل فى صناعة الغزل والنسيج وتملك عدة مصانع فى القاهرة الكبرى، كما تملك أيضا عدة سلاسل لبيع المنتجات على غرار محلات التوحيد والنور.

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وأكدت أن المجموعة ترغب فى الاستفادة من إنشاء مدينة ملوى الجديدة والتى تضم مناطق عمرانية متنوعة وبدأت فى استقطاب السكان، وذلك من خلال إقامة المصانع والدخول مبكراً للمدينة .

وأوضحت المصادر أن المفاوضات لاتزال مستمرة بين المجموعة والهيئة لتحديد التسعير العادل لمتر الأرض، بجانب تحديد المساحة النهائية لها.

وتقع مدينة ملوى الجديدة، شرق طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربي، وتبعد عن مدينة ملوى بحوالى 12 كم، وصدر قرار جمهورى رقم 247 لسنة 2018 بإنشائها، ويبلغ عدد سكانها المتوقع نحو 524 ألف نسمة.

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وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 18.42 ألف فدان، منها 880 فداناً تمثل المرحلة الأولى، فيما تبلغ التكلفة التقديرية للمرافق نحو 2.7 مليار جنيه، منها  1.6 مليار لإنشاء 106 عمارات بمشروع «جنة» بعدد 3292 وحدة سكنية.

وقالت المصادر إن جهاز المدينة مستمر حالياً فى أعمال ترفيق 880 فدانا تمثل المرحلة الأولى للمدينة، والتى تمت الموافقة على المخطط العام لها والذى يضم وحدات للإسكان الاجتماعى والفاخر ممثلاً فى مشروعات «جنة» و«سكن» و«دار مصر»، بخلاف مناطق خدمية.

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ولفتت إلى أن المدينة تواصل حالياً أعمال إنشاء وحدات مشروع «جنة» للإسكان الفاخر، كما تنتظر التصميم النهائى لقطعة أرض يتم تصيممها حالياً لإنشاء عمارات إسكان اجتماعى.

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بقلم شريف عمر

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