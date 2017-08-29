عيدية كريم لعملائها فى مصر

المال - خاص أعلنت كريم، اليوم الثلاثاء، الشركة الرائدة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن حملة عيدية لعملائها في مصر، وفق بيان. وأوضحت كريم في البيان ذاته، أنها ستطلق الحملة في الفترة من 28 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل، والتي تتيح للعملاء استرداد جزء من الأجرة التي يدف

المال – خاص

أعلنت كريم، اليوم الثلاثاء، الشركة الرائدة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن حملة عيدية لعملائها في مصر، وفق بيان.



وأوضحت كريم في البيان ذاته، أنها ستطلق الحملة في الفترة من 28 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل، والتي تتيح للعملاء استرداد جزء من الأجرة التي يدفعوها بقيم عشوائية تتراوح ما بين 5، 20، 50 و100 جنيه كعيديّة من كريم لعملائها.



وذكر بيان كريم أنه “يمكن لعملاء كريم المشاركة في تلك الحملة ببساطة، من خلال ادخال برومو كود “”3edeya قبل قيامهم بأي رحلة على متن سيارات كريم، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه العيديّة في آخر الرحلة”.



من جانبه، قال رامي كاطو، رئيس العمليات في مصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء “كريم كير”: “إننا عضو نشط في المجتمعات التي نخدمها”.

وأضاف كاطو :”نتطلع للاحتفال بعطلة عيد الأضحى عن طريق رسم البسمة على وجوه المصريين، والمساعدة في إزالة الضغوط المتعلقة بالانتقالات وركن السيارات خلال تلك الفترة، حتى يستمتع عملائنا بعطلاتهم وقضاء أسعد الأوقات مع الأقارب والأصدقاء”.



وكريم هي شركة رائدة في توفير سُبُل النقل الخاص عبر تطبيقات الهاتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق طلب سيارة بسائق خاص لخدمات توصيل سريعة ومريحة واقتصادية.

وتأسست الشركة في يوليو 2012 وتعمل في أكثر من 70 مدينة ومنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها أبو ظبي، الإسكندرية والساحل الشمالي بمصر، وعمّان وبيروت والقاهرة والدار البيضاء والدمّام والدوحة ودبي وجدة والكويت العاصمة والرياض.

