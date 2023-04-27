عيار 21 يقفز 230 جنيها اليوم.. ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

تشهد أسواق الصاغة فوضي في التسعير مع ضبابية حول أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-4-2023 والبعض وصفها بالجنون بعد تجاوز الجرام كافة الخطوط والتوقعات.

وبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 حاليا تعاملاته على 2520 جنيها ليقفز الجرام نحو 230 جنيها على مدار تداولات اليوم

سعر الذهب

وتنشر المال أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

كشفت مصادر مسئولة في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن مايحدث غير مبرر نهائيا ، وأن هناك مضاربات وبيع بأسعار مغالي فيها وأن السعر الآن حطم كل التوقعات والأرقام.

وقفز منذ قليل سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 22 ألف جنيه، فيما ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وسط تحركات إيجابية في أسعار المعدن النفيس بدون سقف توقعات تقريباً الأمر الذي يعكس الوضع الحرج الذي تمر به الأسواق حالياً.

وأشارت إلي استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدون ضوابط وتسجيله أعلى مستويات تاريخية يأتي في ظل ترقب الأسواق لأي تحركات في سعر صرف الجنيه عقب انتهاء عطلة العيد الطويلة، مما يبقي الطلب على الذهب كملاذ آمن عند أعلى مستوياته، خاصة أن الطلب على الذهب يتزايد بشكل طردي مع ارتفاع الأسعار.

وأكدت المصادر أن أسعار الذهب الحالية مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي، وأن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو لجوء المواطنين إلى شراء الذهب كمدخرات وملاذ آمن الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التزايد بسبب تزايد الإقبال عليه.

سعر الأونصة العالمية يستمر في التداول تحت المستوى 2000 دولار ورغم هذا تستمر أسعار الذهب محلياً في تسجيل مستويات قياسية بشكل يومي، وذلك بسبب المخاوف من حدوث خفض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي تراجع قيمته الشرائية.

أسعار الذهب في السوق العالمي

عادت أسعار الذهب عالمياً إلى الارتفاع اليوم الخميس بعد انخفاض أمس ليستمر التذبذب في السيطرة على تحركات المعدن النفيس هذا الأسبوع في ظل ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية التي تبدأ في الصدور اليوم وقبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، بحسب gold Bullion

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.18 دولار للأونصة لتستقر تداولات هذا الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

منذ وصول أسعار الذهب لأعلى مستوى هذا العام في منتصف أبريل الجاري عند 2048.76 دولار للأونصة بدأ الذهب في حركة تصحيح سلبية دفعته إلى تسجيل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.16 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى التداول منذ بداية هذا الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.