عيار 21 يسجل 2720 جنيهًا.. شعبة الذهب تكشف أسباب الارتفاعات التاريخية للمعدن

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق شهدت ارتفاعات متتالية بالأسعار العالمية والمحلية للذهب ليسجل السعر العالمي 1974 دولارا للأوقية، بينما تخطى عيار 21 حاجز 2720 جنيها للجرام.

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الزيادة العالمية السبب إلى استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية، مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبرى في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع أداء الدولار بالأسواق العالمية.

وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلى ترجيح عدم رفع الفدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع اسعار الفائدة والذي استمر علي مدار عام و نصف علي حركة الاقتصاد الأمريكي والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للأداء الاقتصادي خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضح ميلاد أن العقود الآجلة شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي 16.50 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪ , وحول حركة الاسعار بالأسواق المحلية شهدت الأسواق ارتفاعا تاريخيا بالسوق فى سعر كافة العيارات ليتخطي سعر جرام عيار 21 أثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام.

واضاف عيار 24 سجل 3108.5 جنيه للجرام و بلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيه للجرام و بلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 21760 جنيها.

وأرجع لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ارتفاع السعر المحلي إلى ما تشهده الاسواق العالمية من تقلبات، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي علي الذهب كملاذ آمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم.