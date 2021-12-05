عيادات OneHealth: نسعى لسد فجوة الطلب بخدمات الرعاية الصحية في مصر

• نوفر الرأى الطبى الثانى ونسعى لإحياء مفهوم طب الأسرة

• تعاقدنا مع نقابتى الاطباء والمهندسين لترويج خدماتنا للأعضاء

• نتفاوض مع عدد من شركات التأمين للعناية بعملاء الطبى

• نخطط لفتح 5 فروع جديدة بكافة أنحاء الجمهورية خلال عام

• نستقطب الكوادر المهاجرة من أكفأ التخصصات الطبية فى مصر

• مليار جنيه حجم استثماراتنا الحالى

يسعى القطاع الخاص لتعظيم دوره في سد الفجوة على الطلب فى خدمات الرعاية الطبية، وهو قامت به عيادات OneHealth التخصصية كإثبات على تقديم خدمات على أعلى مستوى لدعم القطاع الصحى فى مصر وبشكل يمثل تجربة استثنائية لمتلقى خدمات الرعاية الطبية.

وقال خالد الشعرانى الرئيس التنفيذى لعيادات “OneHealth”إن شركته تأسست بإجمالى استثمارات تبلغ حاليا مليار جنيه تم ضخ 750 مليون جنيه منها فعليا فى التوسعات التى تمت بالفعل والمخطط لجزء كبير منها على أن يتم الاستمرار لتجاوز الرقم الاجمالى رغبة من “أكسا ” أفريقيا وهي الشركة المستثمرة في تقديم تجرية رعاية صحية استثنائية فى مصر.

وأشار الشعرانى إلى أن عيادات OneHealth التخصصية خططت لعدد من الخطوات الهامة والرئيسية لانطلاق مشروع رعاية صحية متكامل يخدم المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أبرزها افتتاح 5 مراكز طبية لشبكة عيادات OneHealth التخصصية تغطي القاهرة بالكامل.

وأكد أن الهدف من تدشين عيادات OneHealth هو سد الفجوة المتنامية في الطلب على خدمات الرعاية الصحية في مصر حيث استطاعت الشركة توفير 30 تخصصا طبيا حتى الآن وتسعى لتزويد العيادات بتخصصات أخرى هامة وضرورية.

ووصف تجربة OneHealth بالاستثنائية نظرا لأنها ستكون متاحة واقعياً عبر سهولة الحجز والوصول إليها وتلقى الخدمة على أعلى مستوى أو رقميا عبر -الابليكيشن – التطبيق الذى يحمل نفس اسم العيادات التخصصية OneHealth .

وأضاف أن كل عميل على حدة سيكون له الملف الطبى الخاص به والذى يحمل تاريخه المرضى وسوف يكون كل هذا مسجل على النظم الخاصة بالعيادات وهو عبارة عن ملفات الكترونية يتم الرجوع لها عند الحاجة إليها.

وأوضح الرئيس التنفيذى لـ “OneHealth ” التخصصية أن عياداته تتميز بتقديم الخدمة الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين فى مصر لذا توجهت للجمعيات والنقابات وتم التعاقد فعليا مع نقابتى الأطباء والمهندسين لرعايتهم.

ولفت إلى أن عيادات “OneHealth” التخصصية تتفاوض مع عدد من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية وذلك للتعاقد معها لخدمة عملائها بفروع الطبى مشيرا إلى قرب إتمام بعض التعاقدات فعليا.

وتابع الشعرانى: إنه يتم التخطيط حاليا لفتح 5 فروع أخرى لشبكة عيادات OneHealth بكافة أنحاء الجمهورية العام المقبل وذلك لتقديم خدماتها على أعلى مستوى من الجودة مشيرا إلى أنه تم بالفعل التعاقد مع 150 طبيبا من أمهر الأطباء فى كافة التخصصات وجميعهم حملة الدكتوراه علاوة على استقطاب العديد من الكوادر المهاجرة منهم خاصة الكفاءات النادرة والمتميزة فى تخصصها.

وقال إن عيادات OneHealth توفر فعليا الرأى الطبى الثانى وتسعى لإحياء مفهوم طب الأسرة بالاضافة الى الاهتمام بالعلاج التحفظى الذى يساعد الكثير من المرضى على تجاوز أزماتهم الصحية دون اللجوء لعمليات جراحية إلا عند الضرورة.

وأشار إلى أن كافة الاطباء تمارس تخصصاتها اعتمادًا على أحدث التجهيزات والمعدات والمواد الطبية، مع التزامهم بتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات العملية في الحقل الطبي بما يتيح خدمة عدد أكبر من المرضى وخلق بيئة جاذبة للأطباء والمتخصصين للتعاون معها.

وكشف الشعرانى عن اعتزام شبكة عياداته إطلاق خدمات المعامل والأشعة بداية 2022 لتصبح عيادات OneHealth مراكز طبية متكاملة تقدم تجربة طبية شاملة من مكان واحد توفيرا للوقت والجهد والتكاليف على المرضى وليحظوا بتجربة فريدة فى تلقى خدمات الرعاية الطبية لهم ولذويهم .

وأكد الرئيس التنفيذى لعيادات OneHealthأن “أكسا أفريقيا” القابضة أبرمت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية قبل عامين تلتزم بتعهدها لأداء دور رئيسي في دعم قطاع الصحة في مصر من خلال ضخ مليار جنيه إستثمارات لدعم المزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة وذلك بالعمل على تحسين جودة خدمات هذا القطاع الحيوى للغاية ولكل المصريين خلال السنوات القادمة.