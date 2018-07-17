عيادات جامعة بدر تعالج مرضى الأسنان طوال الصيف بالمجان

جهاد سالمقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة "BUC"، إن عيادات الأسنان والعلاج الطبيعي بكليتي الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة بدر مستمران في العمل بكامل طاقتهما لخدمة الأهالي طوال شهور الصيف.وتستقبل العيادات المرضى لتقديم خدمة العلاج الطبيعي والفم والأسنان بالمجان.وتقدم عيادات

جهاد سالم

قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة “BUC”، إن عيادات الأسنان والعلاج الطبيعي بكليتي الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة بدر مستمران في العمل بكامل طاقتهما لخدمة الأهالي طوال شهور الصيف.

وتستقبل العيادات المرضى لتقديم خدمة العلاج الطبيعي والفم والأسنان بالمجان.

وتقدم عيادات الفم والأسنان بكلية الطب والأسنان جامعة بدر خدمة التركيبات والعلاج للفم واللثة من خلال عيادات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

كما تقدم عيادات العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي خدمة العلاج الطبيعي اليدوي والأشعه للمرضى من الكبار والأطفال بأحدث أجهزة الأشعة، من خلال فريق طبي عالي المستوي وتحت إشراف الأساتذة بالكليتين من كافة التخصصات، تاكيدًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع، والذي يمثل هدف رئيسي من أهداف الجامعة ومجلس أمناءها.