«عوف مصر» تقتنص %75.5 من «الدولية الحديثة للحلويات»

استحوذت شركة «عوف مصر» – المالكة للعلامة التجارية «أبو عوف» – على %75.5 من الشركة الدولية الحديثة للحلويات -المملوكة لمجموعة من الأفراد- كأول عملية لها فى السوق المحلية، عقب استحواذ مجموعة «أغذية» الإماراتية على %60 منها

وكشفت «المال» فى يوليو الماضى، عن اتفاق بين الشركاء المؤسسين لشركة «عوف مصر» ومجموعة «أغذية» الإماراتية على تنفيذ خطة توسعات كبيرة فى السوق المحلية والمنطقة، فى إطار صفقة استحواذ الأخيرة على %60 من أسهم الأولى، إذ سيتم ضخ استثمارات بنحو 100 – 120 مليون جنيه (5 – 7 ملايين دولار) فى 2023.

وقالت مصادر مطلعة أن «عوف مصر» تعتزم تنفيذ مجموعة استحواذات فى قطاعات مرتبطة بنشاطها خلال 2023، طبقاً لخطة مستهدفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن «عوف مصر» تستهدف تعظيم حجم أعمال شركة “الدولية الحديثة للحلويات” وزيادة طاقتها التصديرية، مشيرة إلى أن مبيعات الأخيرة فى 2021 بلغت نحو 75 مليون جنيه، وتنوى زيادته إلى 130 مليونًا، على أن تصل نسبة الصادرات إلى %35 منها.

وأشارت المصادر إلى أن «عوف مصر» ستنفذ خطة توسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية لخط «البسكوت المملح» فى «الدولية الحديثة للحلويات» من 120 إلى 180 طنًا شهريًا، باستثمارات تقدر بـقيمة 400 ألف دولار، لافتة إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 6 آلاف طن فى العام.

وتأسست «الدولية الحديثة للحلويات» فى 1987 بمدينة بورسعيد، وتقوم بإنتاج حلويات البونبون، والتوفى، ومنتجات الجيلى المغطى بالسكر وحلوى اللوز المغطى بالسكر والمقرمشات والأغذية الصحية والعصائر البودر والويفر الملفوف والمحشو.

بينما تقوم مجموعة عوف التى تأسست عام 2010، بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات فى أنحاء مصر، بما فى ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات.

وكانت مجموعة عوف قد سجلت خلال العام الماضى المنتهى فى 31 ديسمبر 2021 إجمالى إيرادات بقيمة 236 مليون درهم إماراتى تقريبًا (1.2 مليار جنيه)، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك واحتساب الدين بلغت حوالى 58 مليون درهم إماراتى (298 مليون جنيه)، بينما بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والدين %25.