عوض: مبادرة لإنشاء 1000 دار عرض أمام وزيرة الثقافة

سلوى عثمانأعلنت جمعية «أبناء فناني مصر»، أنها قدّمت مبادرة تحمل عنوان «1000 دار عرض»، على السيد حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، خلال ساعات قبل التعديل الوزاري الجديد، فيما لم تُلاقِ المبادرة الترحاب، وأنها ستُعيد عرض المبادرة على الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثق

سلوى عثمان



أعلنت جمعية «أبناء فناني مصر»، أنها قدّمت مبادرة تحمل عنوان «1000 دار عرض»، على السيد حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، خلال ساعات قبل التعديل الوزاري الجديد، فيما لم تُلاقِ المبادرة الترحاب، وأنها ستُعيد عرض المبادرة على الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الجديدة، في أقرب وقتٍ ممكن.

وضمّت الجلسة التي عُقدت مع وزير الثقافة السابق، المخرج عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض، والمحامي ماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الكبير توفيق الدقن، وفتحي رياض القصبجي، نجل الفنان رياض القصبجي، وإيمان محمد شوقي، نجلة الفنان محمد شوقي، وحضروا نيابة عن جمعية «أبناء فناني مصر» التي يترأسها المحامي ماضي توفيق الدقن.

فيما أوضح المخرج السينمائي، عادل عوض، أن مبادرة «1000 دار عرض»، هي مشروع قومي، لإنشاء دور عرض، بقرى ومدن ومحافظات مصر، في إطار تعريف المواطنين بأهمية الفن، إضافةً لكونه مشروعا استثماريا مُربحا للدولة، وخير دعم للفن المصري.

وكشف عوض أنه حال تنفيذ مشروع الـ«1000 دار عرض»، سيكون هناك زيادة فارقة في الدخل القومي، يوازي ما تُدخله قناة السويس لمصر، ففي الدراسات الأولية للمشروع، ظهر أن العائد سيصل إلى 12 مليار دولار سنوياً، كما سيساهم المشروع في الحد من القرصنة الإلكترونية، ونشر الأفلام عبر الانترنت، مما يحافظ على صناعة السينما ويحميها.