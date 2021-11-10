عوض تاج الدين: 407 ملايين دولار تكلفة شراء لقاحات كورونا (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن التحورات كثيرة جدا وموجودة في العالم أجمع ، وهناك تتبع دقيق علمي وصحي وسياسي لأي متحور جديد يظهر في العالم ، ولا يوجد أي تأثير سلبي للتحورات التي تظهر في العالم حتي الآن .

وقال “تاج الدين” – خلال مداخله هاتفية أمس مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي” على فضائية صدي البلد – إن من لديه أعراض الانفلونزا الموسمية عليه أن يعزل نفسه في البيت مهما كانت الاعراض بسيطة عليه أن يعزل نفسه لعدة أيام بدلا من أن يصبح سببا في انتشار العدوي للمحيطين به .

وأضاف “تاج الدين” أن من حصل على التطعيم من فيروس كورونا وصل حتي الآن 31 مليونا و563 ألفا و571 حالة منهم 20 مليون جرعة أولي و 11 مليونا و100 ألف و380 جرعة أولي وثانية ، وعدد الذين يتلقون التطعيم يوميًا من 400 إلي 500 ألف شخص ، و ذلك في جميع مراكز التطعيم.

وأكد “تاج الدين” أن الكميات التي تسلمتها مصر حتي الآن وصلت إلي 72 مليونا و605 آلاف جرعة ، والمواد الخام لتصنيع اللقاحات ما يكفي لصناعة 28 مليون جرعة ، و مصر دفعت حتي الآن 407 ملايين دولار لتوفير لقاحات كورونا، و800 ألف دولار رسوم شحن .

وأضاف “تاج الدين” أنه تم تطعيم كافة الطلاب في الجامعات والطاقم الجامعي ، وسيتم تطعيم طلبة الفرقة الأولي الجامعية وهم أقل من 18 سنة وهو تطعيم واحد فقط متاح لتلك الفئة العمرية، ثم تطعيم الفئة العمرية من 15 إلي 18 سنة ، و الفئة العمرية من 5 سنوات وحتي 11 سنة سيكون التطعيم من خلال تحديد نسبة الجرعة التي سيتم إعطائها لتلك الفئة العمرية .

وأكد “تاج الدين” أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية من خلال الأمان للأطفال ، كما أن هناك ترددا في بعض الدول المنتجة للقاحات كورونا في تطعيم الأطفال من سن 5 إلي 11 سنة ، قائلا: حتي في البلاد المنتجة للقاحات في ناس مترددة في تطعيم الأطفال وهذا لن ينفذ إلا بعد التأكد و الاطمئنان والسلامة في تطعيم الأطفال “.

وأوضح “تاج الدين” أن هناك مجموعة من المصانع المحلية التي تقوم بإنتاج السرنجات التي تستخدم مرة واحدة فقط ، وذلك لعدم وجود أي استخدام اخر لها ، وتوجد مصانع تقوم بتصنيع زجاجات الدواء والأدوية الجيلاتينية ، ولن يكون هناك عجز في سرنجات التطعيم .

وأشار “تاج الدين” إلي أنه يتم دراسة لقاح الأن ولن يتم الإعلان عنه إلا عند التأكد منه، متابعًا أنه من الممكن أن تكون هناك جرعة ثالثة تنشيطية لعدد من الفئات التي حصلت على الجرعتين الأولي و الثانية من لقاح كورونا .

ولفت “تاج الدين” إلي أن تلوث البيئة وتغير المناخ يؤثر كثيرا على صحة الإنسان، كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التدخين بجميع أنواعه وأشكاله إن كان مباشرا أو غير مباشر ضار بشكل كبير حتي وإن كانت السيجارة الإلكترونية .