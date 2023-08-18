عوض تاج الدين: مصر لم تسجل أى إصابة بمتحور«Eg.5» الجديد حتى الآن

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لأوميكرون “Eg.5″، لافتًا إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة.

وأشار تاج الدين- في تصريحٍ صحفيِّ- إلى أن منظمة الصحة العالمية صنَّفت “Eg.5” بأنه متحور جديد يثير الاهتمام لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى، بمعنى أنه ينتشر ويصيب عددا أكثر من الأشخاص.

وأوضح أنه في كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدًا، موضحًا أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي منها الإنفلونزا.

وذكر أن كل الفيروسات لديها القدرة على التحوّر حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان، موضحًا أنه حتى فيروس الإنفلونزا العادي يتحور.

وأضاف تاج الدين أنه في ظل وجود تحورات كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى فيجب علينا الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بتلك الفيروسات.

وظهر متحور “Eg .5” أو إيريس، في فبراير الماضي، وهو متحور عن أوميكرون السائد عالميًا، حيث أبلغت أكثر من 50 دولة حول العالم بوجود إصابات لديها بمتحور إيريس، أهمها الصين، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، كندا، فرنسا، وإسبانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن تعقب العديد من المتحورات لفيروس كورونا، بما في ذلك متحور “EG.5” أو ما يعرف باسم «إيريس».

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أعراض متحور كورونا الجديد، الذي يعرف باسم “Eg.5″، تتمثل في: السخونة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم والعضلات والشعور بالتعب والإسهال.