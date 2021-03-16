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عوض تاج الدين: مصر الآن بين الموجة الثانية والثالثة لفيروس كورونا والتواصل العائلي يزيد الإصابات (فيديو)

أوضح أن تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا أمر وارد.
محمد مجدي 12:43 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 12:43 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة وجود إصابات كبيرة بين العائلات بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من التواصل الاجتماعي، وهذا المرض معد بشراسة .

وقال عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن فترة حضانة فيروس كورونا طويلة، تمتد من 14 إلى 27 يومًا، إضافة إلى أنه يعدي أكبر عدد من الناس دون الشعور بالمرض .

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وأضاف عوض تاج الدين ، إن هناك تذبذبا في إصابات كورونا ولقاحها حول العالم وهو ما يستدعي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، كما أن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من دول كثيرة.

وتابع عوض تاج الدين ، أن التطعيم ضد كورونا عامل مساعد للحد من انتشار الفيروس، وليس حلا نهائيا، مضيفًا أن الحل الأكيد الذي ليس أمامنا سواه هو الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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وكشف عوض تاج الدين ، أن مصر عبرت الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا وحاليا تعيش المرحلة ما بين الثانية والثالثة، موضحًا أن تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا أمر وارد.

وقال ، انه يجب مراقبة اللقاحات لعدة سنوات حتى يتم التأكد من فعاليتها وسلامتها، مضيفا أن مصر تتابع بكل دقة مع المؤسسات الصحية العالمية آخر ما يتم التوصل له بشأن اللقاحات.

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ولفت إلى أن فترة حضانة كورونا قد تمتد إلى 27 يومًا والشخص المصاب يمكنه أن ينقل العدوى لـ 5 آخرين، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطن أولوية أولى للدولة المصرية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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