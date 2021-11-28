عوض تاج الدين: سينوفاك وفايزر أجيزا للأطفال وأنصح ولي الأمر يقعد ابنه بالبيت يومين تلاثة إذا أصيب ببرد بسيط

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية إن لقاحي سينوفاك وفايزر أجيزا في تطعيم الأطفال، موجها النصيحة لولي الأمر بأن يجلس ابنه بالبيت يومين أو تلاثة إذا أصيب ببرد بسيط في مداخلة…

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية إن لقاحي سينوفاك وفايزر أجيزا في تطعيم الأطفال، موجها النصيحة لولي الأمر بأن يجلس ابنه بالبيت يومين أو تلاثة إذا أصيب ببرد بسيط

في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وأوضح أن اللقاحات المجازة عالمياً لتطعيم الفئة العمرية مابين 12-15 عاماً هما اللقاحان الصيني وفايزر قائلاً : “هذان هما اللقاحين الذين سيستخدمان لتلك الفئة العمرية”.

ولفت إلى أن اللقاحات التي سوف تستخدم لتطعيم تلك الفئة ستكون “سينوفاك ” المصنع في مصر بالإضافة لجرعات لقاح فايزر.



ووجه رسالة لأهالي الأطفال من تلك الفئة العمرية قائلاً :”لابد علينا أن نستمر في تلقي اللقاح مهما كانت المتحورات والتغيرات في تلقي اللقاحات وإتباع الاجراءات الاحترازية لابديلا عنهما كخطين متوازيين”.



وأضاف: “الأطفال اللي بيروحوا مدارس أو جامعات يجب علينا التعامل معهم بحرص وعدم نقلهما من أجواء دفء لأخرى باردة أو العكس وكل من يظهر عليه الأعراض حتى لو شوية برد بسيط حماية له ولمن حوله نخليه قاعد في البيت يومين وثلاثة”.

وأوضح أننا الآن نعيش حالة بها تفشي لفيروس كورونا وأيضاً الانفلونزا الموسمية وكلاهما متشابهان في الأعراض فكل من يشعر بألم وإحتقان في حلقه أو عطس أو تكسير أو أية أعراض توحي بأنه مصاب بالتهاب أو التهاب فيروسي حتى لو كانت إنفلونزا موسمية فهي أيضاً معدية مثل كورونا فوقاية له ولأهله ولمن حوله يقعد في البيت الفترة دي.

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وكان السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء قال إنه تم النزول بسن تلقي اللقاح إلى 12 عاما ، و ذلك بداية من الأسبوع الأول من ديسمبر وذلك من خلال تسجيل إحدى والديه له، لافتا إلى أن اللقاح سيكون هو فايزر وجرعة واحدة فقط .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، وتابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.

وتمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا”، وفي هذا السياق تم الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.