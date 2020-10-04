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عوض تاج الدين: سيتم تصنيع وتصدير البلازما بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي (فيديو)

قال إن البلازما تحتوي على أجسام مناعية تساعد على مواجهة فيروس كورونا.
محمد مجدي 9:07 م, الأحد, 4 أكتوبر 20 9:07 م, الأحد, 4 أكتوبر 20

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، مساء الأحد، أنه يتم حاليا البدء في عمل مراكز تجميع البلازما وذلك بمواصفات قياسية عالمية بأيدي خبراء مصريين وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وذلك من خلال المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد، إنه سيكون هناك تصنيعا وتصديرا للبلازما المنتجة مصر وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن البلازما تحتوي على أجسام مناعية تساعد على مواجهة فيروس كورونا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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