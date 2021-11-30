عوض تاج الدين: «أوميكرون» غير موجود في مصر لكن «هيجي 100%» (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن متحور كورونا أوميكرون غير موجود في مصر، لكن «هيجي 100%». جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر على فضائية إم بي سي…

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن متحور كورونا أوميكرون غير موجود في مصر، لكن «هيجي 100%».

جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر على فضائية إم بي سي مصر.

وأوضح أن وجود متحور أوميكرون في مصر أو عدمه ليست القضية كثيرا، لكنه في يوما من الأيام سيكون موجودا في العالم كله،

وأضاف: “نتابع بدقة هو موجود ولا موجود وحتى اللحظة هو غير موجود داخل مصر ولكن هيجي ولا هيجي طبعا هييجى 100%”.

واستدرك متسائلا: “لكن همنا وهدفنا أنه إذا كان هيجي هيجي نقلل أو نبعد أن يصل إلينا وما يهمنا من الناحية الوبائية هل سلوكه زي الأنواع الاخرى أم لا، ويقبل علاجاتنا أم لا وما موقفه من اللقاحات؟”.