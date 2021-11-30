لايف

عوض تاج الدين: «أوميكرون» غير موجود في مصر لكن «هيجي 100%» (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن متحور كورونا أوميكرون غير موجود في مصر، لكن «هيجي 100%». جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر على فضائية إم بي سي…

المال - خاص 1:47 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 1:47 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن متحور كورونا أوميكرون غير موجود في مصر، لكن «هيجي 100%».

جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر على فضائية إم بي سي مصر.

 وأوضح أن وجود متحور أوميكرون في مصر أو عدمه ليست القضية كثيرا، لكنه في يوما من الأيام سيكون موجودا في العالم كله،

اقرأ أيضا  الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن متحور أوميكرون

وأضاف: “نتابع بدقة هو موجود ولا موجود وحتى اللحظة هو غير موجود داخل مصر ولكن هيجي ولا هيجي طبعا هييجى 100%”.

واستدرك متسائلا: “لكن همنا وهدفنا أنه إذا كان هيجي هيجي نقلل أو نبعد أن يصل إلينا وما يهمنا من الناحية الوبائية هل سلوكه زي الأنواع الاخرى أم لا، ويقبل علاجاتنا أم لا وما موقفه من اللقاحات؟”.

اقرأ أيضا  «الصحة العالمية» تحذر من تغيرات كورونا : لن يكون أحد في مأمن طالما لم يتم تطعيم أغلب العالم

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

المال - خاص 2:07 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

فتح رحلات العمرة للمصريين

محمد مجدي 12:39 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

«42 مليون جرعة لم تستخدم بعد».. متحدث الحكومة يوضح البدائل أمام من لم يحصل على لقاح كورونا

المال - خاص 12:09 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

نائب وزير السياحة: قرار تحديد أسعار المنشآت الفندقية يسري على المصريين والأجانب

محمد مجدي 12:08 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

متحدث الوزراء: تنظيم رحلات مدرسية لنقل الطلاب والتلاميذ لأقرب مركز تلقي اللقاح خلال أيام

محمد مجدي 12:05 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-12-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:02 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21