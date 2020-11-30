عوض بدوي: انتهيت من معظم أغنيات ألبوم الأطفال الجديد لإيهاب توفيق

الذى سيقدمه في عام 2021 كتجربة موسيقية مختلفة له في مشواره الفنى

كشف الشاعر الغنائي عوض بدوي لـ”المال”، أنه انتهى من كتابة 8 أغنيات تقريبا من ألبوم الفنان إيهاب توفيق الجديد للأطفال الذى سيقدمه في عام 2021 كتجربة موسيقية مختلفة له في مشواره الفنى.

ولفت إلى أن الألبوم الجديد لإيهاب توفيق يضم أغنيات وموسيقى متنوعة منها “حيبية تيتة” و “قلب النونو” وغيرها من الأغنيات التي تعاون فيها مع إيهاب توفيق وتم تسجيلها على فترات متباعدة.

وأوضح أنه يتعاون بجانب إيهاب توفيق أيضا مع أكثر من مطرب الفترة المقبلة في ألبوماتهم الغنائية.

يذكر أيضا أن إيهاب توفيق سيعود من أمريكا الأيام القادمة لاستكمال نشاطه الفني، حيث قرر أخذ إجازة مع أسرته حاليا في الولايات المتحدة.