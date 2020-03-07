«عود البطل» .. حكاية مهرجان شاكوش وكمال الذي حجب وأطلق مرة أخرى (فيديو)

« عود البطل » مهرجان حجب من قبل إدارة اليوتيوب يوم 4 مارس لشكوى قدمت ضد الأغنية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية والاتهام بسرقة اللحن من مهرجان آخر وهو «خطفتني»

«عود البطل» مهرجان حسن شاكوش وعمر كمال الذي صعدت للمركز الأول بتريند يوتيوب بمشاهدات تجاوزت الـ 11 مليونا و700 ألف مشاهد، في ثلاثة أيام فقط.

حجب مهرجان « عود البطل » من قبل إدارة اليوتيوب يوم 4 مارس لشكوى قدمت ضد الأغنية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والاتهام بسرقة اللحن من مهرجان آخر وهو «خطفتني».

أطلق مهرجان « خطفتني » يوم 21 فبراير على اليوتيوب، أما « عود البطل » فتم رفعه يوم 2 مارس وحقق حوالى 7 ملايين مشاهدة في يومين فقط، ورغم حجب فيديو مهرجان شاكوش وكمال إلا أنهم حملوه مرة أخرى على قناة حسن شاكوش الرسمية على اليوتيوب في مساء نفس يوم الحجب.

صفحة عمرو كمال الرسمية على موقع «الفيس بوك» موجود عليها عشرات البوستات التي تتحدث عن «عود البطل» وفيديوهات لأشخاص دول عربية مختلفة يرقصون على الأغنية أو يغنوها معا.

ورغم أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر كان قد خاطب يوم 19 فبراير الماضي يوتيوب وساوند كلاود لمنع أغانى المهرجانات إلا أنها لم تمنع حتى الآن.

وكان قد أطلق حسن شاكوش وعمر كمال يوم 5 ديسمبر 2019 أغنية «بنت الجيران» حققت الأغنية 155 مليون مشاهدة على اليوتيوب و 95 مليون على الساوند كلاود.

وهذا المهرجان أيضا واجه شبح الاتهام بالسرقة؛ حيث أعلن الملحن مدين أن «بنت الجيران» مأخوذ لحنها من أغنية «حاجة مستخبية»التي لحنها لمحمد حماقي.

ورغم هذه الاتهامات والأزمات التي تواجه شاكوش وكمال إلا أن نجاحهم الكبير يعتبر حالة أوصلتهم لتريند اليوتيوب وتويتر مع أول ساعات من إطلاق «عود البطل»، كما أوصلتهم لتكون أغنية «بنت الجيران» عدد مستمعيها ومشاهديها على اليوتيوب وساوند كلاود عددهم يساوي أكثر ضعف عدد سكان مصر، فتجاوز العدد الـ200 مليون مستمتع ومشاهد.