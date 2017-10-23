عوده : 3.1 مليار حجم محفظة الصغيرة والمتوسطة

قال محمد عباس فايد، رئيس بنك عوده، إن البنك يولي أهمية بالغة تجاه تمويل المشروعات الصغيرة والموسطة، و بلغت نسبتها من إجمالي المحفظة 11.5% .

وأشار – في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر “الناس والبنوك” – إلى أن مصرفه يعتزم التوافق مع متطليات البنك المركزي للوصول بنسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20% نهاية 2019، موضحا أنه بدأ التركيز على قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال التواصل الجمعيات العاملة في القطاع ليمول أكثر من 8 جمعيات منهم مؤسسة التضامن والصناع والحرفيين.

ولفت إلي أن البنك يعكف على تطوير البنية التحتية لإضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، منها الموبايل بانكينج، والدفع عبر الموبايل.

