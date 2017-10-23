عوده : 3.1 مليار حجم محفظة الصغيرة والمتوسطة

فريق المال: قال محمد عباس فايد، رئيس بنك عوده، إن البنك يولي أهمية بالغة تجاه تمويل المشروعات الصغيرة والموسطة، و بلغت نسبتها من إجمالي المحفظة 11.5% . وأشار – في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر “الناس والبنوك” – إلى أن مصرفه يعتزم التوافق مع متطليات البنك المركزي للوصول بنسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20% نهاية 2019، موضحا أنه بدأ التركيز على قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال التواصل الجمعيات العاملة في القطاع ليمول أكثر من 8 جمعيات منهم مؤسسة التضامن والصناع والحرفيين. ولفت إلي أن البنك يعكف على تطوير البنية التحتية لإضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، منها الموبايل بانكينج، والدفع عبر الموبايل.
قال محمد عباس فايد، رئيس بنك عوده، إن البنك يولي أهمية بالغة تجاه تمويل المشروعات الصغيرة والموسطة، و بلغت نسبتها من إجمالي المحفظة 11.5% .
وأشار – في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر “الناس والبنوك” – إلى أن مصرفه يعتزم التوافق مع متطليات البنك المركزي للوصول بنسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20% نهاية 2019، موضحا أنه بدأ التركيز على قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال التواصل الجمعيات العاملة في القطاع ليمول أكثر من 8 جمعيات منهم مؤسسة التضامن والصناع والحرفيين.
ولفت إلي أن البنك يعكف على تطوير البنية التحتية لإضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية الجديدة، منها الموبايل بانكينج، والدفع عبر الموبايل.