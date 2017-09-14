عوده يقرض جمعية الصناع والحرفيين 45 مليون جنيه

❐ ماهر الحمزاوى: 100 مليون إجمالى القروض من 3 بنوكهبة محمدوقع بنك عوده-مصر عقدًا تمويليًّا لصالح الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين بقيمة 45 مليون جنيه؛ بهدف خدمة قطاع المشروعات متناهية الصغر.قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم توقيع التعاقد؛ بهدف توسعة أنشطة الجمعية

❐ ماهر الحمزاوى: 100 مليون إجمالى القروض من 3 بنوك

هبة محمد

وقع بنك عوده-مصر عقدًا تمويليًّا لصالح الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين بقيمة 45 مليون جنيه؛ بهدف خدمة قطاع المشروعات متناهية الصغر.

قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم توقيع التعاقد؛ بهدف توسعة أنشطة الجمعية ومساعدتها فى ضخ مزيد من التمويلات لعملائها، وتوفير فرص عمل فى المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم صرف قيمة القرض الذى وقع الثلاثاء الماضى خلال أيام، موضحًا أن البنك تعاون مع مصارف أخرى على رأسهم بنك SAIB الذى حصل منه على قرض بـ30 مليون جنيه فى يونيو الماضى.

ولفت إلى أن إجمالى القروض التى حصلت عليها الجمعية حاليا 100 مليون جنيه من 3 بنوك، هى الأهلى، وعودة وSAIB، كما تسعى الجمعية لمخاطبة عدد آخر من البنوك للحصول على قروض تلبى احتياجات عملائها.

وأكد الحمزاوى أن اهتمام البنك المركزى بالقطاع سينعكس على توجهات البنوك خلال الأجل المتوسط، بما سيسهم فى توسعهم بإقراض النشاط، خاصة أن الأخيرة ستحتاج مزيدا من الوقت للتعرف على النشاط وأهميته، بجانب انخفاض معدلات التعثر به.

يذكر أنه فى مطلع العام اجتمع البنك المركزى مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بجانب عدد من الجمعيات الأهلية والبنوك؛ للتعرف على احتياجات القطاع، وإيجاد آلية للتواصل بين الجمعيات والبنوك العاملة بالسوق.

وبدأت الجمعية المصرية للصناع والحرفيين فى تمويل المشروعات الصغيرة منذ عام 1992 وتتواجد فى منطقة القاهرة والجيزة والقليوبية عبر 30 مكتبا، وتتيح القرض الفردى والجماعى، كما تقدم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى لعملاء الجمعية من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، إذ تستهدف الحد من الفقر وزيادة فرص العمل، بجانب تحسين مستوى دخل الأسرة.