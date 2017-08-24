عوده يحصل على جائزتي أفضل صفقة تمويل مشروعات في أوروبا

المال - خاصحصل بنك عوده مصر- أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري– على جائزتين أفضل صفقة تمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأفضل صفقة تمويل البنية التحتية في أفريقيا لعام 2016، وذلك من المؤسسة الإعلامية الدولية "إيميا فاينانس EMEA Finance".وتسلم الجائزة بال

المال – خاص

حصل بنك عوده مصر- أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري– على جائزتين أفضل صفقة تمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأفضل صفقة تمويل البنية التحتية في أفريقيا لعام 2016، وذلك من المؤسسة الإعلامية الدولية “إيميا فاينانس EMEA Finance”.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن بنك عَوده مصر، كلاً من محمد صبري عدلي، رئيس ائتمان الشركات والقروض المشتركة والتمويل الهيكلي، وسلمى أبو العز، رئيس إدارة القروض المشتركة بالحفل السنوي للمؤسسة، والذى أقيم في لندن خلال شهر يونيو الماضي.

من جانبه، أعرب محمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر – عن سعادته بالفوز بالجائزتين، مشيراً إلى أن الجائزتين قد فاز بهم البنك لما له من خبرة رائدة في مجال توفير تمويل المشروعات والقروض المشتركة والتي تعتبر ركائز النمو المنشود للبنك.

وأوضح فايد أن بنك عـوده مصر حصل على الجائزتين عن صفقة تمويل مشتركة تم التعاون فيها مع بنك مصر – الذى قام بدور المرتب الرئيسي المبدئي و وكيل التمويل – بالإضافة إلى خمسة بنوك أخرى والذى تم بموجبها ترتيب ومنح حزمة تسهيلات ائتمانية إجمالي قدرها 1.6 مليار جنيه، تم منحها لشركة المقاولون العرب لتمويل إنشاء 3 أنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس (نفقان للسيارات ونفق سكة حديدية) بمنطقة جنوب بورسعيد.

ويقوم بتنفيذ المشروع كلاً من شركة المقاولون العرب بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – قسم المهندسين العسكريين.