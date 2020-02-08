عوده مصر يفوز بجائزة أفضل بنك في إدارة رحلة العملاء لعام 2020

تركز جهود التحول التي ينتهجها البنك على نشر ثقافة الاهتمام بالعملاء

حصل بنك عوده – مصر على جائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحول إلى التركز على البيانات وأفضل إدارة لرحلة العملاء لعام 2020 وذلك من مؤسسة تراستد أدفايزرز Trusted Advisors .

وعقد حفل توزيع الجوائز بدولة المغرب نهاية الشهر الماضي، وتسلم البنك الجائزة بعد عرض تجربته الفريدة وتوضيح نموذج تميز في الخدمة بشكل عام وتأثيره على الكفاءة التنظيمية التشغيلية ورضاء العملاء.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن نجاح مبادرات التحول في بنك عوده-مصر هو نتيجة للإدارة الاستباقية الصائبة التي تدرك أهمية تجربة العملاءCustomer Experience وقضايا الابتكار.

ويعمل بنك عوده على تطوير الصورة الذهنية لعلامته التجارية دائما من خلال الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء مع التركيز على أهمية سهولة التواصل معهم.

كما تركز جهود التحول التي ينتهجها البنك على نشر ثقافة الاهتمام بالعملاء بهدف تحسين تجربتهم المصرفية وتقديم مسارات مصرفية أكثر ابتكاراً مع التركيز بشكل أكبر على التحول الرقمى.

وفى هذا الصدد صرح محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده –مصر، بأن البنك يعمل على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للعملاء إيماناً بمبدأ العميل أولاً وحرصاً على تقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.