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عوده مصر يفوز بجائزة أفضل بنك في إدارة رحلة العملاء لعام 2020

تركز جهود التحول التي ينتهجها البنك على نشر ثقافة الاهتمام بالعملاء
سيد بدر 8:40 ص, السبت, 8 فبراير 20 8:40 ص, السبت, 8 فبراير 20

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حصل بنك عوده – مصر على جائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحول إلى التركز على البيانات وأفضل إدارة لرحلة العملاء لعام 2020 وذلك من مؤسسة تراستد أدفايزرز Trusted Advisors .

وعقد حفل توزيع الجوائز بدولة المغرب نهاية الشهر الماضي، وتسلم البنك الجائزة بعد عرض تجربته الفريدة وتوضيح نموذج تميز في الخدمة بشكل عام وتأثيره على الكفاءة التنظيمية التشغيلية ورضاء العملاء.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن نجاح مبادرات التحول في بنك عوده-مصر هو نتيجة للإدارة الاستباقية الصائبة التي تدرك أهمية تجربة العملاءCustomer Experience وقضايا الابتكار.

ويعمل بنك عوده على تطوير الصورة الذهنية لعلامته التجارية دائما من خلال الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء مع التركيز على أهمية سهولة التواصل معهم.

كما تركز جهود التحول التي ينتهجها البنك على نشر ثقافة الاهتمام بالعملاء بهدف تحسين تجربتهم المصرفية وتقديم مسارات مصرفية أكثر ابتكاراً مع التركيز بشكل أكبر على التحول الرقمى.

وفى هذا الصدد صرح محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده –مصر، بأن البنك يعمل على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للعملاء إيماناً بمبدأ العميل أولاً وحرصاً على تقديم أفضل تجربة مصرفية لهم.

ومؤسسة Trusted Advisors متخصصة في الاستشارات والأبحاث والخدمات المهنية التي تهدف إلى تحديد الممارسات التحويلية عالية التأثير، وإيضاح التطورات الحيوية المرتبطة بديناميكيات التحول، وزيادة الوعي بالتحديات الرئيسية التي تعوق النجاح الإداري لإحداث التغيير، إضافة إلى عرض الممارسات التي أثبتت نجاحها في سياقات تنظيمية معينة.

ممثل البنك أثناء استلام الجائزة
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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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