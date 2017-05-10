عوده ـ مصر يضخ 200 مليون جنيه في مبادرة التمويل العقاري

أحمد الدسوقي: قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إن مصرفه ضخ ما لا يقل عن 200 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى منذ إطلاقها فى السوق المصرية.وأضاف فى تصريح للمال على هامش مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، أن عودة سيتوسع بشكل كبير فى هذه المبادرة ا

أحمد الدسوقي:



قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده – مصر، إن مصرفه ضخ ما لا يقل عن 200 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى منذ إطلاقها فى السوق المصرية.

وأضاف فى تصريح للمال على هامش مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، أن عودة سيتوسع بشكل كبير فى هذه المبادرة التى وصفها بالهامة، مؤكدا أن مصرفه يحتل مكانة متميزة بين البنوك المشاركة فيها.

وفيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة، لفت إلى أن إجمالى محفظة القطاع تقدر بـ3 مليارات جنيه منها جزء كبير داخل مبادرة المركزى.

وأشار إلى أن المبادرة ساهمت بشكل كبير فى ضخ التمويلات للمشروعات العاملة بالقطاع على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن إجمالى تمويلات القطاع تخطت الـ100 مليار جنيه وهذا أمر جيد.

كان جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزى، قد كشف مؤخرا عن أبرز مستجدات مبادرة المشروعات الصغيرة التى أطلقها المركزى العام الماضى، حيث قال إنه تم ضخ تمويلات فيها من القطاع المصرفى بـ101 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه التمويلات استفاد منها 37 ألف شركة ما بين صغيرة ومتوسطة في الفترة من 31 ديسمبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تخصيص 200 مليار جنيه من البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل للشباب.