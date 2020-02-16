«عوده» اللبنانى يعتزم التخارج من «عربية أون لاين» لوساطة الأوراق المالية

توقعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» انتهاء عمليات الفحص النافى للجهالة خلال الربع الأول من العام الحالى، وبعدها قد يتم الإعلان عن بيع ملكية عوده اللبنانى فى الشركة.

تلقى بنك عوده اللبنانى عدة عروض من مؤسسات مالية مصرية بهدف الاستحواذ على شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، التى يملكها بنسبة %100 فى إطار خطته للتخارج من استثماراته الخارجية، وعلى رأسها بنك عوده مصر.

وقالت مصادر مقربة من المفاوضات إن اتجاه مجموعة عوده اللبنانية للتخارج من استثماراتها بمجال الأوراق المالية فى مصر، دفع شركات محلية لمفاوضة البنك للاستحواذ على عربية أون لاين، وبالفعل تمت الموافقة لبعضها على إجراء عمليات الفحص النافى للجهالة.

وتوقعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» انتهاء عمليات الفحص النافى للجهالة خلال الربع الأول من العام الحالى، وبعدها قد يتم الإعلان عن بيع ملكية عوده اللبنانى فى الشركة.

وفى أغسطس عام 2010 استحوذ عوده اللبنانى على %90 من عربية أون لاين، المتخصصة فى التداول عبر الإنترنت، فى صفقة بلغت قيمتها 240 مليون جنيه تعادل نحو 43 مليون دولار حينها، عبر شراء %80 تمثل حصة مجموعة النعيم القابضة، و%10 لمؤسسها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الحالى، وخلال 2015 استحوذ عوده على كامل أسهم عربية أون لاين بشراء الحصة المتبقية.

وأشارت المصادر إلى أن «عوده» يتواصل بشكل مباشر مع المهتمين بشراء عربية أون لاين، فيما رفضت الكشف عن أى تفاصيل، مؤكدة أنه لا توجد نية لتعيين مستشار مالى للصفقة.

واحتلت «عربية أون لاين» المركز 12 بين شركات السمسرة فى تعاملات البورصة المصرية خلال العام الماضى، بعدما سجلت تداولات بقيمة 9.9 مليار جنيه، ضمنت لها السيطرة على حصة سوقية بنسبة %2.2 من التعاملات السنوية بالسوق.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الحالية لعربية أون لاين تستهدف زيادة تعاملات المؤسسات قدر الإمكان، بالتزامن مع التركيز المستمر على تعاملات الأفراد، التى ساهمت فى بقاء الشركة فى قائمة العشرين الكبار للسمسرة.

وقالت إن الملاءة المالية لعربية أون لاين جيدة، لامتلاكها نحو 70 مليون جنيه، موزعة ما بين 20 مليون فى صورة رأس المال، و70 مليونًا أرباحًا مرحلة عن السنوات الماضية، يتم توظيفها فى تمويل الشراء الهامشى للعملاء الأفراد، وباقى الآليات الأخرى.

ولفتت إلى أن إدارة الشركة تنوى الانتظار لحين اتضاح الرؤية بالبورصة المصرية مع نهاية الربع الأول من العام الجارى، لتحديد أولويات التوسع.

ويبلغ رأسمال عربية أون لاين 20 مليون جنيه، موزعة على 2 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ومنذ عدة أسابيع، أعلن بنك أبوظبى الأول الإماراتى إجراء مفاوضات حصرية مع مجموعة عوده اللبنانية، لشراء بنك عودة مصر.

وعينت عودة لبنان كلا من المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا لها فى صفقة بيع بنك عوده مصر، ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية.