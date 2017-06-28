عودة 8 بورصات للعمل اليوم و5 مازالت تحتفل بالعيد

عادت اليوم الأربعاء، معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بينما مازالت 5 بورصات مغلقة بقية هذا الأسبوع، وهى السعودية وقطر وسلطنة عمان والأردن وفلسطين.

أما البورصات التى فتحت أبوابها اليوم فعددها 8 منها الكويت ودبى وأبوظبى والبحرين وبيروت وتونس والمغرب ومصر، غير أن الأخيرة إجازة غدا احتفالا بثورة 30 يونيو بدلا من يوم الجمعة، على أن تفتح أبوابها الأحد المقبل.