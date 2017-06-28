عودة 8 بورصات للعمل اليوم و5 مازالت تحتفل بالعيد

خالد بدر الدين: عادت اليوم الأربعاء، معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بينما مازالت 5 بورصات مغلقة بقية هذا الأسبوع، وهى السعودية وقطر وسلطنة عمان والأردن وفلسطين. أما البورصات التى فتحت أبوابها اليوم فعددها 8 منها الكويت ودبى وأبوظبى والبحرين وبيروت وتونس والمغرب ومصر، غير أن الأخيرة إجازة غدا احتفالا بثورة 30 يونيو بدلا من يوم الجمعة، على أن تفتح أبوابها الأحد المقبل.
عادت اليوم الأربعاء، معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بينما مازالت 5 بورصات مغلقة بقية هذا الأسبوع، وهى السعودية وقطر وسلطنة عمان والأردن وفلسطين.
أما البورصات التى فتحت أبوابها اليوم فعددها 8 منها الكويت ودبى وأبوظبى والبحرين وبيروت وتونس والمغرب ومصر، غير أن الأخيرة إجازة غدا احتفالا بثورة 30 يونيو بدلا من يوم الجمعة، على أن تفتح أبوابها الأحد المقبل.