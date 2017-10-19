عودة 4M هل تحيي موسيقى التسعينات في الألفية الثالثة ؟

أحمد حمدي تشهد هذه الأيام حالة فنية جديدة لم يعتادها الجمهور منذ سنوات، وهي محاولة بعض الفرق الموسيقية التي حققت شهرة كبيرة في فترة الثمانينات والتسعينات العودة للساحة. وأبرز هذه الفرق، فرقة "الفور إم"ن والتي أسسها الفنان عزت أبو عوف مع شقيقاته الأربعة، أواخر السبعينات، وحق

أحمد حمدي

تشهد هذه الأيام حالة فنية جديدة لم يعتادها الجمهور منذ سنوات، وهي محاولة بعض الفرق الموسيقية التي حققت شهرة كبيرة في فترة الثمانينات والتسعينات العودة للساحة.

وأبرز هذه الفرق، فرقة “الفور إم”ن والتي أسسها الفنان عزت أبو عوف مع شقيقاته الأربعة، أواخر السبعينات، وحققت انتشارا واسعا ما لبث أن توقف منذ سنوات ليست بقليلة.

ومؤخرا تحدث أبو عوف، في حوار متلفز، عن عودة حفلات فرقة 4M

وهذا ما يطرح تساؤلات عن كون هذه الفرق الموسيقية أن تنافس بعودتها الحالة الغنائية الموجودة في السوق حاليا التي امتئلت بزخم الأغنيات العاطفية المستهلكة كلمات ولحنا أم ستكون عودتها باهتة ولن يشعر بها الجمهور.

وفور إم فرقة غنائية مصرية أسسها الفنان عزت أبو عوف مع أخواته منى، مها، منال وميرفت عام 1979، ومن أغانيهم جنون الديسكو، والليلة الكبيرة، ومغنواتي،لا عجبك كده ولا كده، متغربين

“المال” ترصد في هذا التقرير، آراء بعض نقاد الموسيقى في عودة بعض الفرق الموسيقية للساحة الفنية ورايهم فيها ومايتمنونه منها فنيا.



• عودة مشروطة

في البداية، لفت الناقد طارق الشناوي، إلى أن الفنان عزت أبو عوف، لديه من الوهج الفني والقدرة ما يؤهله للعودة بقوة بقرقته الموسيقية للساحة الفنية.

واستدرك “لكن أتوقع أن يتم تغيير اسم الفرقة لأنها كانت مسماة بأسماء شقيقاته بحرف الميم”، لافتا إلى أنها حققت صدى كبيرا، وقت ظهورها وكان لديها جمهور كبير.

وتمنى الشناوي أن تعود الفرقة بمذاق وحالة فنية ومنطق مختلفين عن ما ظهرت به.

ولفت إلى أن عزت أبو عوف موسيقار موهوب وممثل أيضا ولديه من الخبرة الكافية لتطوير فرقته الموسيقية الفور إم لتعود بشكل موسيقي جديد للجمهور.

وأشار إلى أنه ينبغي عليه أن يبذل جهدا كبيرا بالإضافة لضرورة وجود قوة اقتصادية بجانبه لتعود أعمال فرقته بقوة وتكون مؤثرة في الساحة الفنية.

وتابع الشناوي: “أي شئ في الحياة يبدأ بالقليل، أو عصفور واحد ثم نجد الخريف يتحول لربيع ، ومن ثم تعود فرق موسيقية أخرى مثل الـ “فور إم ” لعزت أبو عوف وشقيقاته”.

وأضاف: أنا متفاءل بعودتها حقيقة لأنها قدمت أغنيات وفنا جميلا في فترة التسعينات وقت ظهورها.



** عودة لن تكون مجدية



وعلى الجانب الأخر ، يرى الملحن حلمي بكر أن هذه الفرق الموسيقية حققت نجاحا كبيرا وشهرة في الوطن العربي وقت انطلاقها في التسعينات لكن عودتها الآن لن تكون مجدية على الساحة الفنية بالشكل المطلوب .

وأضاف: “اللي اخذوه في أيام الشباب لن يحققوه في أيام العجز” ، لافتا إلى أنه رغم ارتباط الجمهور بأغنيات فرقة ” الفور إم” وكذلك فرقة “الأصدقاء” أيضا ، إلا أن النجومية التي حققوها منذ سنوات بأغنياتهم لن تتكرر مرة ثانية، فلكل زمن جيله وأشخاصه.

** التجربة حاكمة

أما زين نصار، الناقد الموسيقي، فيرى أن التجربة هي خير دليل للحكم على هذه الفرق الموسيقية التي ترغب العودة للساحة الفنية من جديد مثل الفور إم وغيرها ، قائلا إنه لايمكن الحكم على ذلك دون سماع ماستقدمه فنيا والأهم أن تعود بشكل فني موسيقي شرقي ،ولا يكونون مجرد ترديد للآلات الغربية فقط .

وأضاف نصار أن فرقة الأصدقاء كانت تقدم الأغنيات القصيرة بالموسيقى الشرقية، لافتا إلى أن العصر الآن تغير كثيرا في الموسيقى، متسائلا “هل ستقدم فرقة الفور إم نفس الاغنيات التي قدمتها في التسعينات بتوزيعات موسيقية جديدة أم ستقدم أغنيات جديدة بشكل موسيقي وفني جديد”.

وأشار أيضا إلى أنه يتمنى أن تعود الفورإم بإغنيات وآلالات موسيقية شرقية، مثلما قدمت فرقة الأصدقاء للراحل عمار الشريعي منذ سنوات.

وتابع “مازلنا نتذكر أغنياتها حتى الآن ، ولايجب تقليد الفرق الموسيقية الأجنبية، وأن يكون لنا هويتنا الخاصة بمعنى أدق والابتعاد عن الآلات و الجيتارات الغربية لأنها لاتعبر عن مصريتنا في الموسيقى”.

ويرى نصار أن الفرق الموسيقية التي أعلنت عودتها للساحة الفنية من جديد بعد سنوات سيكون صعبا بالنسبة لها الآن لتحقيق نفس مستوى النجاح

وأرجع ذلك إلى أن الجمهور تعود على نوعية أغنيات وموسيقى معينة، وهذه الفرق لها طابعها الخاص في أغنياتها وآلالاتها الموسيقية التي تستخدمها فيها وشكلها المختلف عن السائد في الساحة

وتساءل “هل سيرفض الجمهور الموجود الآن الذي اختلف ذوقه عن ماكان موجودا في التسعينات أم سيتقبله؟”.

الإجابة عن هذا السؤال ربما تكشفه الأيام القادمة مع كشف 4M عن حفلاتها وعروضها