عودة 408 مصريين ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

- إحباط محاولة تسلل 25 مصريًا إلى ليبيا عبر السلوموكالات:أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، عودة 408 مصريين، ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضاف مدير الأمن، في تصريح السبت، أن المنفذ استقبل 408 مصريين بينهم 335 وصول شرعي و93 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءا

– إحباط محاولة تسلل 25 مصريًا إلى ليبيا عبر السلوم



وكالات:

أكد اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، عودة 408 مصريين، ووصول 194 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضاف مدير الأمن، في تصريح السبت، أن المنفذ استقبل 408 مصريين بينهم 335 وصول شرعي و93 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 1472 بينهم 214 مصريًا و1258 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأكد أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 135 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 194 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

كما أحبطت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية محاولة تسلل 25 شخصًا إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية في قطاع السلوم.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، السبت، إخطارًا بضبط 25 شخصًا من محافظات مختلفة، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية في المحافظة وقوات حرس الحدود.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.