عودة 3229 متر مربع وتنفيذ 21 قرار إزالة تعديات بجنوب بورسعيد

أمانى العزازى: واصل حي الجنوب ببورسعيد حملاته المستمرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وترأس محارب هيلع رئيس الحي واللوء جمال غزالى مدير أمن بورسعيد، الحملة التي شارك فيها الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالحي، وأسفرت عن تنفيذ عدد 21 قرارات إزالة كلية على مساحة 3229م2 على مدار يومين.وكان

أمانى العزازى:

واصل حي الجنوب ببورسعيد حملاته المستمرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وترأس محارب هيلع رئيس الحي واللوء جمال غزالى مدير أمن بورسعيد، الحملة التي شارك فيها الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالحي، وأسفرت عن تنفيذ عدد 21 قرارات إزالة كلية على مساحة 3229م2 على مدار يومين.

وكانت محافظة بورسعيد، قد نفذت على مدار الأشهر الماضية حملات في كافة مناطق بورسعيد في إطار عودة أراضي الدولة التي تم التعدي عليها واستغلالها في المشروعات التنموية، حيث نجحت الحملات في استرداد الكثير من الاراضي بجنوب وغرب وشرق بورسعيد.