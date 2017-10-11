عودة 26 شركة صرافة موقوفة عن العمل

سهير محمدكشف على الحريرى، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة السابق، لـ«المال»، عن عودة نحو 26 شركة موقوفة، إلى العمل خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء مدة العقوبة التى فرضها عليها البنك المركزى وتراوحت بين 6 شهور وعام، بسبب ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف وقت أزمة نقص العملة.وأوضح &laq

سهير محمد

كشف على الحريرى، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة السابق، لـ«المال»، عن عودة نحو 26 شركة موقوفة، إلى العمل خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء مدة العقوبة التى فرضها عليها البنك المركزى وتراوحت بين 6 شهور وعام، بسبب ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف وقت أزمة نقص العملة.

وأوضح «الحريرى» أن كل الشركات التى تم إغلاقها بشكل مؤقت عادت للعمل وآخرها الأسبوع الماضى، ليرتفع عدد الشركات العاملة بالسوق إلى 90 بدلاً من 64، مشيرا الى أنها ما زالت تعمل على إبرام تعاقدات جديدة مع بنوك رغم انتهاء المهلة التى منحها البنك المركزى للصرافات فى 31 اغسطس الماضى، فيما يخص احقية البنك فى التعاقد مع 7 كيانات صرافة.

وتشهد سوق الصرافة تغيرات واضحة فى الفترة الأخيرة سواء بزيادة عدد الشركات العاملة فى السوق بعد انتهاء مدة عقوبة الغلق المؤقت، أو بارتفاع عدد البنوك التى تتعامل مع الصرافات التزامًا بقرار المركزى.

يذكر أن البنك المركزى قام أواخر العام الماضى قبيل قرار تعويم الجنيه، بحملات مكثفة على شركات الصرافة لمجابهة تعاملات السوق السوداء، التى أدت لتداول معظم العملة الصعبة خارج القنوات الشرعية.

ونتج عن حملات تفتيش المركزى إيقاف 26 شركة مؤقتا وشطب نحو 23، بشكل نهائى، وتنوعت المخالفات بين عدم الالتزام بالأسعار المعلنة على الشاشة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية وبمبالغ تفوق عهدتها، إضافة إلى عدم إصدار إيصالات استبدال لأغلب العمليات.

كما أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك برفع سقف التعاقدات مع الصرافات لنحو 7 شركات بحد أقصى، للحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع عدد محدود من البنوك.

وأشار «الحريرى» إلى أن خريطة البنوك المتعاملة مع شركات الصرافة شهدت تغييرات واسعة لتتسع القاعدة وتشمل كلا من الأهلى المصرى، مصر، أبوظبى الإسلامى، القاهرة، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادارت، والعربى وبنوك أخرى جار التعاقد معها حالياً، بعد أن كانت تتركز مع 4 بنوك فقط هى الإمارات دبى الوطنى والتجارى الدولى والمصرى الخليجى وكريدى أجريكول.

فى سياق آخر، قال تامر شاكر، رئيس شركة جولدن ماريوت للصرافة، إنه وفقًا للتعاقدات الجديدة مع البنوك فإن الصرافات لا تقدم سعرًا مميزًا للعملاء مثلما كان يحدث من قبل، وأن بعض العملات يتم بيعها وشراؤها بنفس سعر البنك، وهو ما سيؤدى إلى تراجع حجم تعامل الجمهور مع الصرافات ويعمق خسائرها.

ولفت أن هناك شركات لم تتعاقد رسمياً بعد مع بنوك جديدة وأن هذا التأخير يضع ضغوطًا على الصرافات بأن تبيع فوائض العملة الأجنبية للعملاء حتى سريان التعاقد على أرض الواقع.

وتابع شاكر أنه وفقاً للتعاقدات الجديدة مع البنوك، يُسمح بالبيع والشراء بهامش ربح قرش واحد عن السعر الرسمى على بعض العملات بينما توجد عملات أخرى من دون هامش ربح.