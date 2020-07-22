اقتصاد وأسواق

عودة 1060 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

عبر 7 رحلات طيران
دعاء حسني 4:37 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 4:37 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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يشهد مطار الكويت الدولى اليوم انطلاق 18 رحلة تحمل على متنها 3510 راكبا، إلى مطارات 8 دول، هى: مصر، والإمارات، وباكستان، ولبنان، والسودان، وبنجلاديش، والهند، وقطر.

ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 7 رحلات، تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأربعاء ، عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  7 سوف تصل إلى مطارات القاهرة ،  وسوهاج، وأسيوط ، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو ، وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص، وعلى متنها جميعا 1060 عاملا.

 وقال : إن الرحلة الأولى على طيران العربية – مصر 1155 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت  13:45 تصل مطار القاهرة وتقل 145 عاملا ، والرحلة الثالثة على الكويتية رقم 545  قيام من مطار الكويت 14:25 وتصل مطار القاهرة وتحمل 190 عاملا.  

أما الرحلة الرابعة فعلى طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وتصل مطار أسيوط وعلى متنها  145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1721  قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية، وتحمل 145 عاملا ، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713  قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة على إير كايرو  رحلة رقم 2406 قيام من الكويت 22:15 وصول مطار سوهاج وتقل 145 عاملا، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.

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بقلم دعاء حسني

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