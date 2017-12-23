عودة 1046 أسرة نازحة إلى قراهم في جنوب دارفور بالسودان

وكالات:عاد أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنجل طوبايا) التابعة لولاية شمال دارفور طواعية، إلى قراهم بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، وذلك بعد الاستقرار النسبى الذى شهدته المنطقة.وقال معتمد محلية الوحدة، محمد آدم جابر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 1046 أسرة عادوا طوعا إلى 15 قرية بالمحلية

وكالات:

عاد أكثر من 1046 أسرة نازحة من منطقة (شنجل طوبايا) التابعة لولاية شمال دارفور طواعية، إلى قراهم بمحلية الوحدة بولاية جنوب دارفور، وذلك بعد الاستقرار النسبى الذى شهدته المنطقة.

وقال معتمد محلية الوحدة، محمد آدم جابر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن 1046 أسرة عادوا طوعا إلى 15 قرية بالمحلية، بعد وصولهم إلى قناعة تامة باستقرار الأوضاع الأمنية وبسط هيبة الدولة.

وأضاف جابر، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إعادة الأوضاع إلى طبيعتها خاصة بعد الانتشار الواسع لقوات الدعم السريع بالمنطقة، مشيرا إلى احتجاز كافة الدراجات النارية بالمنطقة تمهيدا لمصادرتها لأنها تمثل أبرز أداة لارتكاب الجريمة.

وناشد جابر، المنظمات الإنسانية -الأجنبية والوطنية- بأهمية الإسراع الفورى لسد حاجة العائدين لتشجيعهم على الاستقرار، وكانت حكومة ولاية جنوب دارفور، أطلقت منذ فترة برامج العودة الطوعية بواسطة مفوضية العودة الطوعية للنازحين.