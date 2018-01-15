عودة وسفر 378 مصريًا من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

متابعاتأكد مدير أمن مطروح عودة 191 وسفر 187 مصريا ووصول 91 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال مدير الأمن – اليوم الاثنين – إن المنفذ استقبل 191 مصريًا بينهم 168 وصولا شرعيا و23 غير شرعي ، كما تم إنهاء إجراءات سفر 602 شخ

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أكد مدير أمن مطروح عودة 191 وسفر 187 مصريا ووصول 91 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال مدير الأمن – اليوم الاثنين – إن المنفذ استقبل 191 مصريًا بينهم 168 وصولا شرعيا و23 غير شرعي ، كما تم إنهاء إجراءات سفر 602 شخص ، بينهم 187 مصريًا و415 ليبيًا ، مؤكدا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 97 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي ، وإنهاء إجراءات وصول 91 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

