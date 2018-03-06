عودة وردة وضم الشحات أبرز اختيارات كوبر للمحترفين

على المصرى أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، اختار 17 لاعباً محترفاً للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل بسويسرا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، والذي يواجه خلاله البرتغال يوم 23 مارس، واليونان يوم 27 مارس بزيورخ، في إطار

على المصرى

أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، اختار 17 لاعباً محترفاً للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل بسويسرا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، والذي يواجه خلاله البرتغال يوم 23 مارس، واليونان يوم 27 مارس بزيورخ، في إطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

واللاعبون المختارون هم عصام الحضري حارس التعاون السعودي، ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الرائد السعودي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ومحمد عبد الشافي لاعب الفتح السعودي، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر جابر لاعب لوس أنجلوس الأمريكي.

وأحمد حسن “كوكا” لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن “تريزيجيه” لاعب قاسم باشا التركي، ومؤمن زكريا لاعب أهلي جدة السعودي، وعلي جبر لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، وعمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، وسام مرسي لاعب ويجان الإنجليزي، وحسين الشحات لاعب العين الإماراتي.