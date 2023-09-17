عودة نقل المعتمرين والحجاج بحراً مقترح يحاصره نقص الناقلات وزمن الرحلة

تصدر السلطات السعودية خلال أيام ضوابط نقل الحجاج والمعتمرين من خلال الموانئ المصرية والعكس، بعد توقف دام لمدة 7 سنوات، إذا أبدت موافقة مبدئية على عودة السياحة الدينية عبر النقل البحري.

وأعلن عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية ناصر ترك، منذ أيام عودة العمرة عبر النقل البحرى لأول مرة منذ عام 2016، للمساهمة فى تنويع برامج الرحلات وبأسعار تنافسية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الضوابط المرتقبة للجانب السعودي، تشمل التجهيزات اللازمة للعبارات العاملة فى النشاط، والموانئ التى تقوم باستقبالها.

واستطلعت «المال» رأى السوق الملاحية وشركات الملاحة، حول مدى نجاح تجربة عودة السياحة الدينية إلى السعودية بحرًا، خاصة مع ارتفاع اسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع تذبذب أسعار الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشار اللواء محفوظ طه، الرئيس الأسبق لهيئة موانئ البحر الأحمر، والخبير الملاحي، إلى أن عودة الحج والعمرة عبر الموانئ يرتبط بحالة الطلب والعرض، خاصة أن هناك أوقاتًا شهدت حركة السفن تراجعا كبيرا بسبب التخفيضات الكبيرة التى أطلقتها شركات الطيران.

وأضاف أن حركة النقل للمعتمرين والحجاج عبر الطيران تتميز بسرعتها، ما يعنى أنه فى حالة ارتفاع الطلب على نقل المعتمرين خلال المواسم والتى تصل إلى 5 أشهر من العام سيقابل تأجير سفن لمواجهة ارتفاع الطلب.

وأشار أحد رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين، إلى أن السوق الملاحية المصرية لم تعد جاهزة لتدشين خدمات نقل الركاب خاصة من المعتمرين إلى الأراضى السعودية، موضحًا أنه نتيجة توقف هذا القطاع لسنوات أدى إلى انسحاب العديد من الشركات والتى كانت تقوم بتشغيل العديد من الناقلات.

ولفت الى أن هناك صعوبة فى استخدام سفن القاهرة للعبارات أو الجسر العربى فى هذا النشاط بسبب ظروف التشغيل المرتفعة، إذ يتم تأجير السفن بالدولار، بينما تكون تذاكر السفر لهذه الخدمات بالجنيه، وهو ما سيجعل أسعار النقل البحرى قريبة جدًا من أسعار النقل الجوي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشامى المدير التنفيذى لـشركة رؤية للاستشارات ودراسات الجدوى خبير النقل، إن حركة نقل رحلات العمرة والحج بحرا تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حتى سجلت 1600 راكب فى العام.

وأضاف أن سفن نقل الركاب إلى السعودية خلال عام 2009 بلغت 12 سفينة، بإجمالى 1.5 مليون راكب، لكن اتجهت أغلب تلك السفن إلى العمل بموانئ أخرى على رأسها السودان.

وأرجع «الشامى» أسباب تراجع نقل المعتمرين بحرا إلى الضوابط القاسية التى فرضتها الجهات المسئولة فى الجانبين مع تأخير التأشيرات، ما أدى إلى إبحار السفن برحلات فارغة وتكبد خسائر متتالية.

وأشار إلى أن عبارتى القاهرة والرياض غير مؤهلتين لرحلات سفاجا/ ينبع السعودي، لا سيما فى ظل ارتفاع تكلفة الوقود والعُملة، مما تعد رحلة بلا جدوى مقارنة برحلة سفاجا/ضبا، والتى تتميز بسهولة الإجراءات الجمركية لركاب وقرب «سفاجا» من الطريق البرى قنا/ سفاجا، خاصة أن معظم عمالة الخليج من محافظات الصعيد.

وأضاف «الشامى» أن السعودية ترفض استخدام «ضبا» لنقل الركاب فى الوقت الحالي، ما يصعب جدوى رجوع رحلات العمرة بحرًا، مطالبًا الجانب المصرى مع الجانب السعودى بالسماح لميناء ضبا بنقل المعتمرين والحجاج فى حالة وجود نية حقيقية لمعاودة رحلات النقل البحري.

وكان قد طالب المحاسب سيد محمد على مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات عن النقل البحري، خلال الجمعية العمومية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، بضرورة وضع خطة قصيرة الأجل لتنوع مصادر الدخل، فى ضوء ما تشكله عوائد تلك الاستثمارات من أهمية نسبية فى إجمالى إيرادات الشركة، والعمل على استغلال تراخيص الشركة للعمل فى نشاط السياحة مع التوقعات المستقبلية لزيادة معدلات نمو النشاط السياحى وعودة السياحة الدينية للحج والعمرة بعد عودة العمرة عبر النقل البحري.

وتُزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية فى موانئ منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر عبر 4 توكيلات، لكل منها فرع يتبعه إداريًّا بالسويس، بجانب توكيل القاهرة للملاحة، ويقع المركز الرئيسى للشركة ببورسعيد.

وفى نظرة متفائلة، قال نبيل عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى لشركة فرحة للسياحة، إن الإعلان عن إتاحة النقل البحرى فى مواسم الحج والعمرة مرتبط بإعلان ميناء ضبا السعودى عن السماح، باستقبال الركاب المعتمرين والحجاج، متوقعًا أن يشهد مواسم العمرة انتعاشة كبيرة خلال الشهور العربية رجب وشعبان ورمضان وموسم الحج.

وأوضح «عبد الرحمن» أن السفر بحرا سيكمل نقل الركاب بالطيران والتى تصل نسبة استحواذها على سفر المعتمرين إلى %80 لا سيما أنه فى السابق كانت وسيلة الطيران تكمل النقل البحرى وتستوعب %20 فقط.

ويرى «عبد الرحمن» أن أكثر الفئات المتوقع نقلهم بحرا سيكون من أبناء الصعيد لقرب موانئ البحر الأحمر من الطريق البرى قنا/ سفاجا، مشيرا إلى وجود بواخر لنقل المعتمرين المتوقعين تصل إلى 10، أبرزها القاهرة والرياض ودليلة، ويمكن الاستعانة بالعبارة «عمان» التى تعمل حاليًا فى السودان.