عودة نجوم للسينما بعد فترة غياب.. إضافة فنية تزاحم سيطرة نجم الشباك

يعود بعض النجوم للسينما المصرية بعد فترة طويلة ، مثل النجم عمرو يوسف الذي غاب عن التواجد السينمائي السنين الماضية بفيلم ” شقو” للمخرج كريم السبكي ، ويشارك في بطولته النجم محمد ممدوح الذي تعاون معه سابقا في أكثر من عمل درامي وسينمائي ، وكانت آخر أفلامه السينمائية ” ولاد رزق2″ مع النجم أحمد عز عام 2019 .

وكذلك تعود النجمة ياسمين رئيس للسينما بفيلم ” ضرب نار ” وتتعاون فيه مع المخرج عمرو صلاح ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين محمود الليثي ونبيل عيسى وغيرهم .

أيضا تقدم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فيلم سينمائي بعنوان” رمسيس بارس” بعد تأجيل فيلمها ” اشباح أوروبا” ، تأليف كريم حسن بشير واخراج أحمد خالد موسى .

أيمن سلامة : من حقهم التواجد سينمائيا والصناعة ستتغير تماما السنين القادمة

في البداية، قال السيناريست أيمن سلامة للمال ، إن هناك نجوما في السينما معروفين أنهم الذين يحققون إيرادات مرتفعة للغاية تصل إلى 100 مليون جنيه ، وأبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وتامر حسني ، بالاضافة أن هناك نجوما يحققون إيرادات أقل من ذلك لكنهم سوبر ستار أيضا مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي وغيرهم .

وأشار إلى أن هناك أفلاما سينمائية تحمل موضوعات معينة يقدمها نجوم متوسطين الإيرادات مثل عمرو يوسف وياسمين رئيس وغيرهم لكنها تكون مميزة أيضا ، بالإضافة لوجود أفلام معينة تعرض على المنصات الرقمية مثل فيلم أصحاب ولاعز الذي قدمته النجمة منى زكي .

وأكد سلامة أن الفترة القادمة ستختفي قاعات العرض السينمائية وسيحل بديلا عنها المنصات الرقمية والديجيتال للسينما والمستقبل التكنولوجي ، سيغير شكل السينما تماما وقد يتأخر ذلك بمصر لـ3 أو 4 سنوات لكن العالم الفترة القادمة سيتغير سينمائيا تماما .

سمير الجمل : هناك نجوما أقل من عمرو يوسف جماهيرية متواجدين في السينما

بدوره، قال الكاتب والسيناريست سمير الجمل إن هؤلاء النجوم البعيدين عن السينما المصرية منذ فترة طويلة ، مثل عمرو يوسف وغيرهم حينما يتواجدون بأفلام سينمائية جديدة الفترة القادمة شيئا جيدا ، وهناك نجوم أقل من عمرو يوسف موهبة وجماهيرية موجودين في أفلام بالمنصات الرقمية .

وأضاف أن هناك أفلاما بأسماء كبيرة لم تحقق ايرادات كبيرة والعكس أعمال أخرى لنجوم شباب تحظى بنجاح كبير .

وأكد الجمل أن ظاهرة نجوم الشباك لم تعد موجودة بقوة مثل الماضي.

ولفت إلى أن السينما أصبحت عبارة عن ” نزهة للعائلة” ، فلم تعد هناك ظاهرة نجوم الشباك بعد حرق التلفزيون لكثير من الفنانين والنجوم .

أشرف صقر : ياسمين رئيس فنانة جيدة برغم تواجدها السينمائي النادر

بدوره، قال المنتج السينمائي أشرف صقر إن ياسمين رئيس وعمرو يوسف نجوما لهم أسمائهم فنيا ، وتواجدهما في السينما شيء مميز لأنهما يملكان موهبة فنية جيدة والأهم اختيار السيناريوهات الجيدة في الأساس .

وتابع أن عمرو يوسف قدم أفلام معينة السنين الماضية لكن لم تحقق النجاح الجماهيري الكبير ، لأن ه شكلا معينا ويجب أن يختار مايناسب ملامحه وأداؤه أيضا .

وكذلك ياسمين رئيس فنانة جيدة وبرغم تواجدها النادر في السينما ، لكن تتطور كل فترة بقوة ، وأيضا هيفاء وهبي يمكن أن تقدم أدوار جيدة لكن الأهم ألأ تعتمد على شكلها والمشاهد الجريئة نوعا ما، وفق صقر.