عودة نجوم كبار في الكوميديا للسينما بعد سنوات.. استثمار مربح في ضحك يحتاجه الجمهور

قرر بعض نجوم السينما الكبار الذين اشتهروا بتقديم أفلام كوميدية ناجحة لسنوات مثل النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد حلمي العودة مرة ثانية لشاشة السينما بأفلام جديدة في بداية العام الجديد 2024 .

وتعود ياسمين عبد العزيز بعد غياب 5 سنوات عن شاشة السينما بفيلم جديد ، بعد آخر أفلامها التي قدمتها عام 2018 ” الأبلة طمطم” .

كما يعود النجم الكبير أحمد حلمي بفيلم سينمائي جديد “لسة حتة”، تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء الديب، بعد فيلمه الأخير ” واحد تاني ” الذي قدمه وحقق نجاحا كبيرا .

ويعود أيضا النجم الكوميدي هشام ماجد بفيلم جديد” فاصل من اللحظات اللذيذة” تأليف شريف نجيب واخراج أحمد الجندي وتشاركه البطولة هنا الزاهد ، بعد نجاحه الذي حققه منذ سنوات بفيلم” حامل الللقب ” مع النجمة دينا الشربيني .

خيرية البشلاوي : حلمي من حقه العودة

قالت الناقدة خيرية البشلاوي إن أحمد حلمي كان نجم كوميدي مهم وراقي لسنوات كثيرة سابقة ، ويمكن أن تكون الفترة التي نعيشها فيها حاليا تحتاج لعودة السينما الكوميدية الراقية .

وكلما تراجعت الحالة الاقتصادية كلما كان العالم يعيش مناخا كئيبا ويستدعي ذلك الضحك للفرد مثل الأكل تماما ، لذلك من الطبيعي أن يفكر في حلمي صناع السينما مرة أخرى لتقديم أعمال سينمائية كوميدية في الفترة القادمة بعد النجاحات التي حققها وفق” البشلاوي ” .

ولفتت في حديثها لـ”المال” إلى أنه لايمكن فصل الفنان عن المناخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرحلة الزمنية التي نعيشها ، وكذلك ياسمين عبد العزيز عودتها ستكون اضافة للسينما .

وأوضحت قائلة أنها تحتاج أن تبذل مجهودا كبيرا على مظهرها لأنها تحولت ” لامرأة” بعد أن كانت الفتاة المرحة الجميلة في الماضي .

أما هشام ماجد فيتميز بخفة الدم وحب المشاهدين له ، لكن السيناريو والمنتج والمخرج لأي عمل كوميدي مهمين جدا وفق” البشلاوي ” ، لأن هؤلاء النجوم لن يعملوا بمفردهم دون أن تكون هذه العناصر الفنية قوية وذات جودة .

رامي المتولي : ياسمين عبد العزيز يجب أن تغير في أدوارها وحلمي يحقق نجاحا تجاريا فقط

من جانبه أوضح الناقد الفني رامي المتولي أن أفلام هؤلاء النجوم سواء أحمد حلمي أو ياسمين عبد العزيز تكون مناسبة بدرجة كبيرة للعرض بموسم الأجازات السنوية في بداية العام ، حيث أن الجمهور يقبل على نوعية الأفلام السينمائية الخفيفة .

ولفت إلى أن هذه المواسم تحتاج لأفلام من طبيعة ” rom com ” التي لاتكون بها منافسة كبيرة في مواسم أخرى مثل الصيف ، حيث يكون الهدف منها تحقيق عائد مادي كبير بشباك التذاكر .

وبالنسبة لمواسم الأعياد التي يقدم بها أفلام كوميدية قال : “تكون هناك مساحة أخرى لهذه الأفلام بحيث تكون منخفضة من الناحية الإنتاجية حتى يتم الاستفادة منها حينما تباع للقنوات التليفزيونية والمنصات الرقمية، وفق” المتولي” .

ونوه أيضا إلى أن الفيلم الكوميدي مطلوب دائما لأنها صناعة ولها قواعد معينة ، ولايوجد تعارض أبدا بين تقديم أفلام كوميدية في ظل وجود أحداث سياسية معينة أو لا ، موضحا أن ياسمين عبد العزيز نجمة شباك منذ سنوات طويلة وهي من أكثر نجمات جيلها في هذه المنطقة ، والرهان عليها دائما في محله وحققت السنين الأخيرة بمسلسلاتها شعبية كبيرة .

وتابع أنها يجب أن تختار ماتقدمه في عودتها للسينما ، لأنها لو استمرت في تقديم دور الفتاة الجميلة الصغيرة لن يكون مناسبا مثلما شاهدنا في أخر أفلامها ” الأبلة طمطم” لكن كان ذلك مناسبا ومبررا دراميا لظهورها بمظهر الفتاة بالشكل الذي شاهدناه في فيلم ” الأبلة طمطم” ، بسبب أن والدها كان يغلق عليها ولايجلعها تتواجد في أي تجربة عملية في الحياة ، لذلك لابد أن تتطور وتغير من نفسها وأدوارها في السينما مثما فعلت ذلك في مسلسلاتها الأخيرة لأنها تملك جمهورا كبيرا في السينما وستحقق نجاحا كبيرا .

وعلق أيضا أن أحمد حلمي يحقق نجاحا تجاريا في أفلامه الأخيرة لأنه لايوجد منافسة مع أفلام أخرى ويختار توقيت مناسب وسليم للعرض ، لكنه من الناحية الفنية فأفلامه لكن ليست بالجودة المطلوبة ، وهشام ماجد أفلامه السينمائية ناجحة وقادرعلى دراسة السوق جيدا ولديه ستايل خاص به سواء قدم فيلما مع شريكه شيكو أو بمفرده ، ويقدمان الموضوعات النقدية الاجتماعية في أفلامهم ، لكن هشام ماجد نجاحاته بمفرده أقوى من شيكو وفنيا الأقوى وذلك تحقق في فيلمه الأخير ” حامل اللقب” .

حنان شومان :ياسمين عبد العزيز عوضت غيابها عن السينما 5 سنوات بتواجدها في الدراما

بينما ترى الناقدة حنان شومان أن نجاح أفلام احمد حلمي وياسمين عبد العزيز القادمة مرتبطا بتوقيت عرض هذه الأفلام في السينمات والأفكار التي ستقدم فيها أيضا .

وشددت على أن ياسمين عبد العزيز عوضت غيابها عن السينما 5 سنوات بتواجدها في الدراما التليفزيونية السنين الماضية ، لاسيما أنه في الماضي كان هناك فاصلا بين السينما والتلفزيون اما السنين الأخيرة يكاد يكون هذا الفاصل اختفى ولم يعد هناك فارقا بين وجود النجم في السينما أو التلفزيون .

وأشارت إلى أن أحمد حلمي حالة فنية خاصة لأنه لم يقدم مسلسلات تليفزيونية ، لذلك يكون اشتياق الجمهور له في فيلمه السينمائي القادم بدرجة أكبر من ياسمين عبد العزيز وهشام ماجد، حيث أن الأخير كان متواجدا في مسلسل ” اللعبة ” في الدراما مثل ياسمين .

وقالت أيضا أن مود الجمهور والوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على حياة الجميع والغلاء ، سيؤثر سلبا على أي عمل سينمائي أو فني الفترة المقبلة ، حتى لو كانت أفلام كوميدية ولنجوما كبار مثل حلمي وياسمين عبد العزيز وهشام ماجد .