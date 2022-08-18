عودة نجوم إلى الألبومات الغنائية.. بحث عن نجاح وسط جماهير تجذبها الأغنية السينجل

يعود بعض نجوم الغناء بعد سنوات لطرح ألبومات غنائية جديدة حاليا ، أبرزهم نجم الراي ” الشاب خالد ” الذي قرر تقديم ألبوما غنائيا جديدا مكون من 13 أغنية قديمة له لكن مع إعادة توزيعها موسيقيا بصورة أكثر تطورا عن الماضي ومنها اغنية ” طريق الليسيه” .

كذلك تعود النجمة اللبنانية إليسا بألبوم غنائي جديد الأيام القادمة بعد غيابها لسنوات عن طرح أي ألبومات غنائية ، وقامت بتقديم أغنية منه مؤخرا بعنوان” انا وبس ” وقامت بتصويرها مع المخرجة انجي الجمال وهي للملحن والمطرب زياد برجي .

كذلك عادت النجمة بشرى بعد سنوات بألبوم غنائي جديد بعنوان” حتة تالتة” وقامت بطرح أغنية منه بعنوان” الليل ” وحققت مشاهدات جيدة .

أحمد الروبي : الألبومات الغنائية تحتاج للترويج لها بدرجة أكبر مما نراه حاليا

قال النجم الشاب أحمد الروبي إن فكرة تقديم الشاب خالد لأغنيات قديمة جيدة بالنسبة له بسبب نجاحاته الكبيرة في فترة التسعينات التي لايمكن أن ننساها بأغنيات كثيرة .

لكن مدى تقبل الجمهور لهذه الأفكار حاليا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وفق الروبي أمرا غير مضمونا .

وأوضح أن إعادة تقديم أغنيات قديمة بتوزيعات موسيقية جديدة فكرة قد نتقبلها من نجم مثل محمد منير الذي اعتاد على ذلك في مشواره الفني دائما.

أما الشاب خالد الفكرة بالنسبة له جديدة موسيقيا لكنها تجربة مختلفة والموسيقى تحتاج لتجارب جديدة باستمرار سواء نجحت أو فشلت، وفق الروبي.

وأردف قائلا إن الألبومات الغنائية تحتاج للترويج لها بدرجة أكبر مما نراه حاليا لكثير من الألبومات التي طرحت الفترة الماضية في السوق ، فهناك مشكلة حقيقية في تسويق هذه الألبومات حيث أنها لم تصل لكثير من شرائح الجمهور ولم تحقق مشاهدات او استماع. .

محمود عبد الستار : الجمهور أصبح يهتم بسماع الأغنية السنجيل بصورة كبيرة الضاربة ليس أكثر

من جانبه، يرى منظم الحفلات محمود عبد الستار أن الشاب خالد نجم كبير عالميا خاصة في فرنسا فهو الأعلى نجومية ، لكن تقديمه لألبوم غنائي مكون من اغنيات قديمة له ليست فكرة جيدة حقيقة .

وأضاف: “هو بذلك يؤكد أنه لم يعد لديه أفكار موسيقية جديدة يقدمها للجمهور برغم أن له نجاحات كبيرة عالميا باغنيات ” ديدي ” و” عايشة ” وغيرها “.

ولفت إلى أن عودة اليسا بألبوم غنائي جديد لن تضيف بدرجة كبيرة برغم نجاحاتها السنين السابقة ، حيث أن الجمهور أصبح يهتم بسماع الأغنية السنجيل بصورة كبيرة الضاربة ليس أكثر.

وتابع قائلا: “والدليل أكثر من ألبوم غنائي جديد تم طرحهم في بداية موسم الصيف الحالي مثل ألبومات تامر حسني ولطيفة وأصالة ولم تحقق النجاح الجماهيري المتوقع لها”.

ربيع السيوفي : تقديم الشاب خالد حينما يقدم ألبوما غنائيا لأغنياته القديمة أمرا مميزا

بينما قال الشاعر الغنائي ربيع السيوفي إن هذه الأسماء الكبيرة مثل الشاب خالد وإليسا حينما يقدمون عملا غنائيا جديدا يضيفون كثيرا للسوق الغنائي بدرجة أكبر من الأصوات الجديدة .

ولفت إلى النجوم السوبر ستارز أغنياتهم تحقق نجاحا عالميا وليس محليا فقط ، فذلك يعلي سقف المنافسة بصورة كبيرة .

وأشار إلى أن الألبومات الغنائية تتواجد لكن بصورة مختلفة بحيث يقوم المطرب بطرح أغنيات تدريجيا منه.

وأكد أن تقديم الشاب خالد حينما يقدم ألبوما غنائيا بعد 10 سنوات ويضم اغنياته القديمة بتوزيعات موسيقية مختلفة وعصرية ومتطورة ، فذلك أمر رائع للغاية حتى يتعرف الجيل الجديد على هذه الأغنيات القديمة.

وأعرب عن اندهاشه من عدم تواجد أصوات مثل محمد فؤاد منذ 15 عاما بألبوم غنائي جديد حتى لو ضم أغنيات قديمة له بتوزيعات متطورة .

وأوضح السيوفي أن مايكل جاكسون كان يقوم بتوزيع أغنياته القديمة وكذلك محمد منير قام بإعادة تقديم وتوزيع أغنية سؤال حوالي 25 مرة ونجحت جدا .