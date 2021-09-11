عودة نارية في بداية رحلة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

استهل المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حقبته الثانية في مانشستر يونايتد على أحسن وجه بتسجيله هدفين قادا الشياطين الحمر السبت للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1 في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ، بحسب ما أوردته فرانس 24 وأ ف ب.

وحظي رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، باستقبال الأبطال قبل انطلاق المباراة حتى أن الجماهير قابلته بهتافات كبيرة على كل هدف سجله في فترة الإحماء.إعلان

دشن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عودته إلى مانشستر يونايتد بتسجيل هدفين في المباراة التي فاز فيها الفريق على نيوكاسل 4-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي.

وسجل رونالدو هدف المباراة الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما استغل كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان إثر تسديدة قوية لمايسون غرينوود فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي في أول مباراة له مع فريقه القديم الجديد عقب انضمامه إلى صفوفه قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ونجح نيوكاسل في إدراك التعادل عبر الإسباني خافيير مانكيو بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة، لكن رونالدو أعاد التقدم للشياطين الحمر بتسجيله هدفه الشخصي الثاني عندما تلقى كرة من المدافع لوك شو إثر هجمة مرتدة منسقة فتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيسراه بين ساقي الحارس وودمان (66).

وحسم فرنانديز فوز بونايتد بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء قبل عشر دقائق من النهاية بعد تمريرة من بول بوجبا الذي صنع الهدف الرابع للبديل جيسي لينجارد.

ورفع رونالدو غلته التهديفية إلى 120 هدفا بألوان مانشستر يونايتد والأول منذ رحيله عن صفوفه قبل 12 عاما وتحديدا عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.

وحظي رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، باستقبال الأبطال قبل انطلاق المباراة حتى أن الجماهير قابلته بهتافات كبيرة على كل هدف سجله في فترة الإحماء، لكنه انتظر 45 دقيقة لهز شباك نيوكاسل.

وصنع رونالدو اسمه كنجم عالمي في ست سنوات مليئة بالالقاب مع مانشستر يونايتد في الفترة بين 2003 و2009 فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وتوج لأول مرة بجائزة أفضل لاعب في العالم قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

كذلك بات كريستيانو أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ جراهام ألكسندر مع بيرنلي ضد هال في أبريل/نيسان 2010 (38 عاما و182 يوما).

وتمكن رونالدو من هز الشباك في الدوري الإنجليزي بعد 12 عاما و124 يوما منذ آخر أهدافه في المسابقة في مايو/آيار 2009، وهو ثاني أكبر فارق بين هدفين يسجلهما لاعب مع فريق واحد في تاريخ البطولة، بعد واين روني (13 عاما و121 يوما مع إيفرتون).

وبهذين الهدفين بات نيوكاسل ثاني أكثر فريق يسجل رونالدو في شباكه بالدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد خلف أستون فيلا، كما أن النجم المخضرم تمكن من تسجيل هدفين أو أكثر في نفس المباراة للمرة الـ200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال.

جدير بالذكر أن رونالدو لعب 6 مواسم مع مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، شارك خلالها في 292 مباراة وسجل 118 هدفا، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بمقابل قياسي حينها بلغ 94 مليون يورو.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو بخلاف المتغيرات، بعقد يمتد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.