عودة نادية الجندي وحسين فهمي  للشاشة في موسم 2023

يعود بعض النجوم الكبار للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات عن الشاشة الصغيرة في موسم رمضان القادم 2023 ، حيث تعود النجمة القديرة نادية الجندي للدراما بمسلسل ” أم البنات ” بعد سنوات من تقديمها آخر عمل درامي ” سكر زيادة” الذي قدمته مع النجمة نبيلة عبيد على شاشة أم بي سي مصر .

أيضا يعود النجم القدير حسين فهمي للدراما بمسلسل ” البارون ” في رمضان القادم ، وهو انتاج اماراتي مصري .

كما تعود النجمة روبي بمسلسل ” حضرة العمدة” مع المنتج ريمون مقار والشركة المتحدة ، تأليف ابراهيم عيسى .

أحمد النجار : روبي ليست من نوعية الممثلات المحسوبة على موسم درامي معين

قال الناقد الفني أحمد النجار للمال أن روبي كان آخر عمل درامي لها مسلسل ” شقة 6″ الذي عرض على احدى المنصات الرقمية منذ عام ونصف تقريبا لكنها بعيدة عن الموسم الدرامي الرمضاني منذ سنوات .

أما نادية الجندي فغيابها عن الدراما المصرية منذ سنوات ، لعدم وجود مؤلف متحمس لهذا السن في الدراما مثل نبيلة عبيد والهام شاهين التي تتواجد على مضض في الأعمال الدرامية و الفنانة القديرة صفية العمري ، لايجدون منتجا متحمسا لتقديمهم في الدراما .

سمير الجمل : أكثرهم رصيدا في الدراما التليفزيونية هو حسين فهمي

وأوضح السيناريست سمير الجمل أن غيابهم عن السوق يؤكد أن المزاج الدرامي يتغير ، فبعد أن كان الأكشن هو المسيطر على الدراما المصرية تعود نوعية مسلسلات مختلفة اجتماعية .

وتابع قائلا أن أكثرهم رصيدا في الدراما التليفزيونية هو حسين فهمي ، حيث استطاع الجمع بين التلفزيون والسينما منذ سنين طويلة ، أما نادية الجندي فاكتفت بتواجدها في السينما فقط مثل أغلب نجوم السينما الذين كانوا يعتبرون أنفسهم بدرجة أعلى من نجوم التلفزيون .

خيرية البشلاوي :تاريخهم سيظل موجودا الذي قدموه في الدراما والسينما

وترى الناقدة الفنية خيرية البشلاوي أن نادية الجندي كانت نجمة سوبر ستار في السينما في الماضي بفضل أدوارها القوية التي كانت تقدمها في الأفلام والتلفزيون أيضا ، لكن هناك عمر افتراضي للفنان .

وتضيف أن السياق الاجتماعي يفرض ملامح معينة للفن وغيره من المجالات ، وكل مرحلة زمنية تتطلب أشخاص معينين مناسبين لها ، والشباب هم الأساس ويأتون في المقدمة .

وأشارت الى أن تاريخهم سيظل موجودا الذي قدموه في الدراما والسينما ، لكن هذه المرحلة تفرز نجوما آخرين ، وعجلة التطور يجب أن تستمر بشباب ودم جديد .