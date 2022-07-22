عودة ميكيسوني وبيرسي تاو إلى مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الجونة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد إغلاق صفحة مباراة كأس مصر، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الجونة المقرر لها بعد غدٍ الأحد، ضمن فعاليات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة نهائي كأس مصر أمس تدريبات استشفائية داخل الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.

وشارك لويس ميكيسوني وبيرسي تاو في جزء من التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بهما.

وواصل طاهر محمد طاهر أداء تدريباته التأهيلية من خلال جلسة في الجيم وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت، ويدخل بعدها معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الجونة.