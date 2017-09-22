عودة موسم الصيد بالسويس بعد توقفه 3 شهور

أمانى العزازى انتهت المهلة التى حدّدتها وزارة الزراعة للصيادين بوقف صيد الأسماك لمدة ثلاثة أشهر من أبريل وحتى منتصف سبتمبر الحالي. وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أن شهور منع الصيد تعود بالفائدة على الثروة السمكية وتحسن إنتاجية البحار والبحيرات الطبيعية.ولفتت نائب وز

أمانى العزازى

انتهت المهلة التى حدّدتها وزارة الزراعة للصيادين بوقف صيد الأسماك لمدة ثلاثة أشهر من أبريل وحتى منتصف سبتمبر الحالي.





وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أن شهور منع الصيد تعود بالفائدة على الثروة السمكية وتحسن إنتاجية البحار والبحيرات الطبيعية.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن 75% من الاستثمارات فى القطاع تتركز فى الاستزراع السمكي، بينما تمثل 25% فى البحيرات الطبيعية. وقالت إن قرار فرض 12 ألف جنيه لكل طن على الأسماك التى يتم تصديرها منع تصدير الأسماك الشعبية مثل البوري والبلطي التى يعتمد عليها الاستهلاك المحلي، فيما اقتصر التصدير على الأنواع الغالية من الأسماك البحرية التى ترتفع أسعارها ولا تكون فى قدرة المواطن البسيط.

فيما أكد بكرى محمد، شيخ الصيادين بالسويس، عودة موسم الصيد بخليج السويس بدءًا من منتصف سبتمبر الحالى، لافتًا إلى نجاح قوات حرس الحدود فى تشديد العقوبة على المخالفين لقرار منع الصيد فى شهور المنع وتشديد المراقبة على فلايك النزهة التى كان يتم استخدامها فى أعمال صيد بالمخالفة للقانون.