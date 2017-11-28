عودة مفاوضات استيراد الغاز الإسرائيلى …قيمة مضافة أم ابتزاز؟

وزير البترول الأسبق أسامة كمال يتوقع رضوخ الجانب الإسرائيلى لشروط الحكومة المصرية

· “مصادر”:التخلى عن الغرامات الدولية وقضايا التحكيم وتحقيق قيمة مضافة شروط الموافقة على استقباله

· وحدات الإسالة والبنية التحتية والتسهيلات الداخلية مزايا جوهرية لمصر فى المفاوضات

· مصر ليست بحاجة ماسة اليه والسبب قرب إنتاج حقول “ظهر واتول ونورس بالبحر المتوسط”

نسمة بيومى

فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول قرب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام المقبل، عادت الاتصالات مجددا بين وزير البترول المصري طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي للطاقة يوفال شتاينيتز، حول استئناف مفاوضات استيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي، وفقا لوكالة بلومبرج الاخبارية.

قال وزير البترول المهندس طارق الملا فى تصريحات له مؤخرا إن مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي بواقع مليار قدم مكعب يوميا ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب بنهاية العام المالى 2017-2018 مقابل نحو 5.2 مليار حاليا،وذلك مع بدء إنتاج “حقول ظُهر وأتول ونورس” بالبحر المتوسط،مؤكدا انه من المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز كليا بنهاية العام المقبل.

وعلى صعيد آخر أفادت تصريحات لمسؤولين أن مصر تجري محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي،كما تهدف لخفض الشحنات المستوردة منه خلال 2018.

** تساؤلات ملحة



وكل تلك المستجدات تطرح تساؤلا حول مدى حاجة مصر فعليا لإستيراد الغاز الاسرائيلى؟وهل الجانب الاسرائيلى يستخدم الغرامة التي قررتها محكمة سويسرية على شركات مصرية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية كورقة ضغط ومحاولة لابتزاز مصر كي تستقبل الغاز الاسرائيلى واستغلال البنية التحتية المصرية؟.

وأمرت محكمة سويسرية شركات غاز مصرية بدفع مبلغ 2 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية ،وذلك بسب الإخلال بتعاقدات سابقة،وذلك خلال شهر أبريل الماضى.



وزعمت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الطبيعى المصرية يتحملان المسئولية عن الضرر الذى وقع بسبب الهجمات المتكررة على خط أنابيب فى سيناء التى كانت تزود الغاز إلى إسرائيل.



وبحسب وكالة بلومبرج نقلت مصادر عن وزير البترول المهندس طارق الملا قوله إن محادثات الغاز بين مصر وإسرائيل مرهونة بحل أزمة التحكيم والغرامات المفروضة أولا،والتى تطعن مصر عليها حاليا عبر التحكيم الدولي

وقالت الوكالة إن المتحدثين باسم وزارتي البترول المصرية والإسرائيلية، رفضا التعليق على هذا الخبر.

وكان الملا قد قال منذ أسبوعين إن مصر لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم بينهما.



قالت مصادر مطلعة أن تصريحات وزير البترول بشأن استغناء مصر الكامل عن استيراد الغاز من الخارج بنهاية العام المقبل عقبها معاودة الاتصال بين الجانبين لبحث مصير مناقشات استيراد الغاز الاسرائيلى.



وأوضحت أن موقف مصر معلن وواضح من حيث الاستيراد من اسرائيل ، حيث ان الامر مرهون بـ3 شروط وهى تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر وتخفيض حجم التعويضات،وتحقيق قيمة مضافة ،بالإضافة إلى مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري في عملية الاستيراد وأيضا إحداث توازن اقتصادي.

وكان وزير البترول المهندس طارق الملا قد أكد فى تصريحات له مؤخرا على هامش مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة أن الحديث عن تصدير الغاز لإسرائيل بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر غير وارد.

** اكتفاء مصري



وعلى صعيد أخر، أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن مصر ليست بحاجة الى الغاز الاسرائيلى،لا سيما مع قرب بدء إنتاج المشروعات التنموية الضخمة ،وعلى رأسها مشروع حقل ظهر ،التابع لشركة إينى الايطالية فى البحر المتوسط.



ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلى هو الذى بحاجة الى التسهيلات والبنية التحتية المصرية،فضلا عن وحدات إسالة الغاز الموجودة داخل أراضيها.

وأوضح أن إسرائيل تستخدم الغرامة والتحكيم الدولى على مصر كورقة ضغط لاقتناص موافقة الحكومة المصرية على مرور الغاز داخل أراضيها .



ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي،الأول مصنع إدكو ويضم وحدتين للإسالة تتبع الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعي،،والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الاسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.



ولفت كمال إلى أن الجانب الاسرائيلى هو الذى يحتاج مرور الغاز الخاص به داخل الاراضى المصرية،وليس العكس .



وتوقع وزير البترول الاسبق رضوخ الجانب الاسرائيلى لمطالب الحكومة المصرية نبشان السماح بمرور الغاز داخل أراضيها ،وعلى رأسها حل كافة قضايا التحكيم المرفوعة ضدها وإلغاء الغرامات أو تخفيفها .



وقال “لو مصر وافقت بعد تنازل إسرائيل عن القضايا فممكن تستفيد بالغاز الاسرائيلى لو إحتاجت وممكن إسرائيل تصدره بمعرفتها بعد إسالته فى مصر”.



وعن ما تم إعلانه حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول 2019 ،قال كمال ان مصر ستستغنى عن اسلاتيراد من الخارج ،وفقا لمخططها ومستهدفتها بنهاية 2018 ،ولكن ين يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من الغاز” الاكتفاء بحصة مصر فقط دون الشراء من الشركات الاجنبية العاملة محليا ” بحلول تلك الفترة.



وتوقع كمال تحقيق الاكتفاء الذاتى فعليا من الغاز الطبيعى ،ووقف عملية الشراء الداخلية التى تتم من الشركات الاجنبية العاملة فى مصر ،خلال عام 2022.

** مفاوضات





وعلى صعيد أخر تعانى الشركات المالكة لمصانع الإسالة فى مصر من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية بشكل كامل، وذلك نظرا لشراء الحكومة المصرية لغالبية إنتاجها من الغاز الطبيعى المنتج من إمتيازاتها.



وتلتزم مصانع الإسالة في مصر بتعاقدات تصديرية بالإضافة إلى أقساط بنكية لقروض كانت الشركات المالكة لتلك المصانع اقترضتها لتأسيسها، بالإضافة إلى المصروفات التشغيلية، وتحاول تلك المصانع الحصول على جزء من الغاز الطبيعي المصري حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية والتصديرية تجنبا للغرامات.



يشار إلى أن تقارير صحفية أكدت بنهاية الربع الأول من العام الجارى أن مصر أبرمت صفقة لاستيراد الغاز من الجانب الإسرائيلي،وتبلغ قيمة الصفقة 20 مليار دولار،يتم سدادها على 15 عاما.

ولم تكن تلك المرة هى الأولى التي يتم الحديث فيها عن قيام مصر باستيراد الغاز من إسرائيل ففي بداية 2014 قال موقع “غلوبز” الاقتصادي الإسرائيلي إن مفاوضات تجري بين مندوبين من مصر وإسرائيل بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.

** بانتظار الاتفاقية الرابحة



وأضاف “غلوبز”، الذي يعتبر الموقع الاقتصادي الأهم في “إسرائيل”، أن ممثلي مصر و”إسرائيل” يسعون لتوقيع اتفاقية رابحة لجميع الأطراف، بحيث توفر غازا بسعر جيد لمصر، وتحسن السمعة التجارية لقطاع الغاز في مصر أمام المستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت تؤمن تصدير الغاز الإسرائيلي بتكاليف منخفضة وأسعار جيدة.



وفي يونيو 2014 قال شركاء في حقل «لوثيان» الإسرئيلي للغاز الطبيعي، إنهم وقَّعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة «بي.جي» البريطانية، لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر. وأوضح الشركاء، في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء، أن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد «لوثيان» 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا، لمدة 15 عاما عبر خط أنابيب بحري، وأن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار.

وفي نوفمبر 2015 قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن خبراء صناعة الغاز ومسئولي الحكومة في تل أبيب بحثوا كيف يمكن أن تعمل الدولة العبرية وقبرص مع مصر في ضوء اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة فيها.

وقال تشارلز إليناس، الرئيس التنفيذى لشركة إيه سى القبرصية للطاقة، إن مصر ستصبح مكتفية ذاتيا على الأرجح، لكنها ستظل تحتاج الغاز للاستخدام على المدى القصير، وقال: “إن السؤال هو هل ستوقع مصر اتفاقيات الآن مع تطوير ما تملكه من الغاز؟”.



