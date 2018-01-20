عودة معدلات العمل لطبيعتها بعد فتح بوغاز ميناء دمياط

محمود محسنقررت إدارة الحركة في هيئة ميناء دمياط في التاسعة من مساء أمس إعادة فتح البوغاز، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية وانخفاض الأمواج إلى مترين وانخفاض سرعة الريح إلى 20 عقدة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن معدلات العمل عادت إلى طبيعتها المعتادة، حيث استقبل الميناء

محمود محسن

قررت إدارة الحركة في هيئة ميناء دمياط في التاسعة من مساء أمس إعادة فتح البوغاز، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية وانخفاض الأمواج إلى مترين وانخفاض سرعة الريح إلى 20 عقدة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن معدلات العمل عادت إلى طبيعتها المعتادة، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات، فيما غادر سفينتا حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأضاف المركز أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء صباح اليوم بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 3 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2598 طن قمح، في حين غادر 79 سيارة نقل محملة بـ 3874 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 74482 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 87644 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء في الثانية مساء أمس الجمعة قطار حاويات بعد أن فرغ حمولة 21 حاوية ثلاجة 40 قدم قادمة من العين السخنة.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 216 طن يوريا و 3050 طن أسمنت و 7200 طن ملح و 1157 طن فوسفات.