عودة مصنع العريش للأسمنت بداية من غد بعد توقفه منذ يناير

عمر سالمكشف عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء، أن مصنع العريش أخطر وكلاءه صباح اليوم بأنه سيعود للعمل مجدداً بداية من غد الأربعاء 14 مارس. وأضاف فرحات فى تصريحات لـ "المـال" أن المصنع أخطر الوكلاء أيضاً أنه مسموح لكل عميل بـأن يتم تخصيص عربة واحدة للتحميل بكميات لا تتعدى 100 طن أسمنت يوم

عمر سالم

كشف عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء، أن مصنع العريش أخطر وكلاءه صباح اليوم بأنه سيعود للعمل مجدداً بداية من غد الأربعاء 14 مارس.



وأضاف فرحات فى تصريحات لـ “المـال” أن المصنع أخطر الوكلاء أيضاً أنه مسموح لكل عميل بـأن يتم تخصيص عربة واحدة للتحميل بكميات لا تتعدى 100 طن أسمنت يومياً.



وأوضح أن عودة المصنع للعمل ستساهم فى حل أزمة نقص الأسمنت الحالية بالسوق، مما تسبب فى ارتفاع سعره، لافتاً إلى أنه من المرتقب أن تنخفض بعد وفرة المعروض.



وأكد أن مصنع بنى سويف للأسمنت ما زال خارج الخدمة منذ أسابيع.

يذكر أن مصنع العريش توقف عن العمل أواخر يناير الماضى، ويصل سعر طن الأسمنت حالياً من 1100 إلى 1200 جنيه.