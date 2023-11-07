عودة مسلسلات 45 حلقة بوجود المنصات الرقمية..مغامرة أم تنوع درامي مطلوب

قرر صناع بعض المسلسلات التليفزيونية تقديم أعمالهم الدرامية الجديدة ب45 حلقة ، برغم الاتجاه السائد منذ فترة في الدراما المصرية بانتاج المسلسلات القصيرة فقط التي تضم 10 و15 حلقة خاصة مع انتشار المنصات الرقمية التي تعرض هذه النوعية من الدراما القصيرة للجمهور .

وبرغم ذلك سيعرض أكثر من عمل درامي الفترة القادمة للمشاهدين تضم 45 حلقة فيما يعرف بمسلسلات ” سوب أوبرا ” ، وهي مسلسل ” الوصفة السحرية ” بطولة شيري عادل واسلام جمال تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ومسلسل ” مهب الريح ” أيضا بطولة هند صبري واياد نصار ، ماجد المصري ، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين، وعدد من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى.

محمد قناوي :فكرة تنوع الدراما التليفزيونية بين 7 حلقات و15 حلقة و45 حلقة جيدة

أوضح الناقد الفني محمد قناوي أن الجمهور يحب تنوع الدراما التليفزيونية المقدمة له ، فهناك مسلسل ” كريستال” لبناني يتجاوز 80 حلقة ويعرض حاليا وجذاب جدا ، فالقنوات التليفزيونية المصرية والعربية تهتم بعرض نوعيات مختلفة من المسلسلات التليفزيونية من الحلقات القصيرة حتى 30 و45 حلقة .

وأشار في حديثه ل” المال” ، ان القنوات تعرض مسلسل 45 حلقة على فترات زمنية مختلفة ، برغم أنه عمل فني واحد لكن يقسم على أشهر مختلفة في العرض ، فمسلسل مهب الريح لهند صبري سيعرض على 3 مواسم مختلفة برغم أنه تم تصويره في فترة زمنية واحدة ، ذلك يتوقف على شركة الانتاج للمسلسل والقنوات العارضة له .

أكد أيضا أن فكرة تنوع الدراما التليفزيونية بين 7 حلقات و15 حلقة و45 حلقة جيدة وتجذب المشاهدين ، لافتا الى أنه لم يتوقع أحدا أن تحقق المسلسلات المعروضة حاليا في ظل الظروف السياسية بغزة تفاعلا كبيرا مثل مسلسل ” صوت وصورة” ومسلسل ” 55 مشكلة حب ” .

ونوه أن العمل الدرامي يحدث مود معين للمشاهد من ناحية الشكل المقدم به ، وهل موضوعه جديدا أم مستهلكا ، مشيرا أن النجم أشرف عبد الباقي قدم مسلسل سيت كوم ” راجل وست ستات” وضم أكثر من 100 حلقة خلال 6 أجزاء ، لكن المنصات الرقمية يجب أن نعترف أنها سرقت جمهور كبير لها .

عماد يسري :نعيش عصر المنصات الرقمية التي تعرض للمشاهد مسلسلات قصيرة

ويرى الناقد الفني عماد يسري أن عدد الحلقات مهما زاد للمسلسل التليفزيوني ، قد لايكون جذابا للمشاهدين.

ولفت الى أن الجمهور يمكن أن يرتبط بهذه النوعية من المسلسلات الطويلة التي تضم 45 حلقة ، برغم أننا نعيش عصر المنصات الرقمية التي تعرض للمشاهد مسلسلات قصيرة لاتتعدى 10 حلقات وكذلك أصبح هناك اقبالا واضحا على الحكايات الدرامية القصيرة من مختلف النجوم والفنانين .

لكن يجب أن يكون العمل الدرامي الطويل المكون من 45 حلقة ، جذاب من ناحية الحبكة الدرامية وتتابع الأحداث فيه حتى يكون هناك شغف كبير لدى المشاهد لمتابعته وفق” يسري” .

فايزة هنداوي :الجمهور كان يتابع مسلسل ” ليالي الحلمية ” بشغف كبير في فترة التسعينات برغم عدد حلقاته

وقالت الناقدة فايزة هنداوي إن العمل الفني الجيد مهما زادت عدد حلقاته يمكنه أن يحقق نجاحا كبيرا ، لو كان مصنوعا بطريقة جيدة من ناحية السيناريو ويكون المسلسل يحتمل بالفعل تقديمه في 45 حلقة ، ولايكون الأمر مجرد مط وتطويل في أحداث المسلسل فقط لزيادة عدد حلقاته ، أي أن المعيار هو جودة المسلسل .

تابعت أن الجمهور كان يتابع مسلسل ” ليالي الحلمية ” بشغف كبير في فترة التسعينات برغم عدد حلقاته الكثيرة ، وكذلك المسلسلات التركية لأن هذه الأعمال الدرامية كانت مكتوبة بجودة عالية .

كما أكدت أنه لو عرض مسلسل مكون من 6 حلقات فقط ، وهو لايحتمل سوى 3 حلقات فقط سيمل منه المشاهد ، انما لو كان المسلسل يحوي حدثا دراميا جديدا كل حلقة مهما زادت حلقاته لن يمل منه الجمهور أبدا .