عودة مسلسلات الكرتون للجمهور على استحياء .. أحمد أمين قرر إنتاجها: نحتاج لها

بعد غياب مسلسلات الكرتون التي كانت تقدم للأطفال في الماضي وتعلق بها الجمهور المصري مثل مسلسلات بكار وبوجي وطمطم وعصام والمصباح وأمير الأساطير وغيرها ، تعود هذه النوعية من المسلسلات التليفزيونية مرة ثانية خلال الأيام القادمة من خلال مسلسل للكرتون سيقدمه النجم الكوميدي أحمد أمين، وسيكون من إنتاجه أيضًا.

وبرغم أن مسلسلات الكرتون أصبحت ضئيلة إنتاجيا خلال السنين الأخيرة، فإنه قدم مسلسل للأطفال رمضان الماضي ” يحى وكنوز” تأليف محمد عدلي، وكان يستعرض موكب المومياوات الشهير الذي أبهر العالم وقت عرضه، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضي.

مجدي نور: مسلسلات الكرتون ليست مكلفة انتاجيا مقارنة بالدراما التليفزيونية

أعرب المنتج الفني مجدي نور للمال : أن مسلسلات الكرتون التي قدم للأطفال هامة جدا أن تقدم في المجتمع ، ولفت الى أنه كمنتج يهتم بمسلسلات الأطفال أن تقدم للجمهور المصري .

وتابع أن مسلسلات الكرتون ليست مكلفة انتاجيا مقارنة بالدراما التليفزيونية ، لكن سوق هذه النوعية من المسلسلات قد لايكون جاذبا للمنتجين في السوق بدرجة كبيرة .

وأشار نور الى أنه في ظل تقديم منصة ديزني لمسلسلاتها التي قد يكون فيها قيم وتقاليد غريبة على مجتمعنا الشرقي مؤخرا والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، فأن تقديم مسلسلات للأطفال الفترة القادمة من خلال نجومنا المحبوبين مثل أحمد أمين وغيرهم ، سيلفت نظر المشاهدين لهذه المسلسلات .

وكشف أيضا أنه يتمنى ان يخطو نجوم آخرين على نهج أحمد أمين في التحمس لهذه النوعية من المسلسلات .

قدري الحجار : الغريب في الأمر عدم تحمس منتج في السوق لأحمد أمين برغم موهبته الفنية

ويرى الناقد الفني قدري الحجار أن قيام النجم أحمد أمين بهذه الخطوة حاليا شيئا ايجابيا ، وتنم عن احساسه بالمسؤولية تجاه جيل المستقبل من الأطفال الذي في حاجة ماسة لأعمال فنية سواء كانت كرتون أو مسلسلات أو مسرحيات ، بعد أن نفضت الدولة يديها من تقديم أعمال للأطفال .

وتابع أنه لايعلم هل الجيل الحالي من النجوم لديهم المسؤولية التي تجعلهم قادرين على تقديم أعمال فنية متنوعة من دراما كرتون أو مسرح ، وكان آخرهم الفنان الكبير يحى الفخراني ومحمد هنيدي من جيل الوسط .

وأردف قائلا أن مسلسلات الكرتون مهمة لكن بعد أصبح قطاع الانتاج بالتلفزيون يعاني ماليا ومن حيث الامكانات بعد ثورة يناير 2011 ، لأن الأجور تبتلع ميزانية القطاع بشكل كامل ، لذلك لم يعد لديه فرصه كافية لانتاج مسلسلات قوية مثل الماضي ، بالاضافة ان القطاع الخاص لايهتم ولايعنيه الناشئين من المستقبل .

واستطرد قائلا أن عمالقة الكوميديا في الماضي مثل عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس كانا يهتمان بتقديم أعمال للأطفال ، لايمكن أن ننسى البرلمان الصغير الذي كان يقدم للأطفال في الماضي ، أي انه حدث اهمال من الدولة لهذه النوعية من المسلسلات وكذلك غياب القطاع الخاص عن انتاجها والحماس لها ، لذلك أحمد أمين يخوض تجربة فنية هامة للغاية بانتاجه مسلسل كرتون للأطفال ، حيث ان آخر عمل قدم من نوعية الكرتون وكان مميزا للنجم يحى الفخراني ” قصص الحيوان في القرآن ” .

ولفت الحجار الى أن خطوات أحمد أمين الفنية مدروسة جدا ، سواء بتقديم مسلسل خيال علمي وعرض على منصة نتفليكيس ” ماوراء الطبيعة” وترجمته للغات عديدة في العالم وضعه في مناطق أخرى مختلفة ، واستثمر هذا النجاح في دوره بمسلسل جزيرة غمام بتنوعه في أدواره ، والغريب في الأمر عدم تحمس منتج في السوق لأحمد أمين برغم موهبته الفنية واحساسه بأهمية ضرورة عودة القيم والأخلاق للجيل الجديد في مجتمعنا ، بدلا من اكتساب نماذج سلبية تصدرها لنا الأعمال الأجنبية من منصات ديزني وغيرها تحاول تصديرها لنا .

أحمد سلامة : خطوة تقديم أحمد أمين لمسلسل كرتون أمرا رائعا

وأوضح الفنان أحمد سلامة ان الانتاج الخاص لايهتم بتقديم مسلسلات الكرتون للأطفال ، حيث كانت برامج الأطفال تقدم بمبنى الاذاعة والتلفزيون في السابق ، وكانت هناك غرفة مخصصة لتقديم برامج الأطفال تحديدا التي بدأ هو من خلالها مسيرته الفنية الطويلة .

ويضيف الى أن خطوة تقديم أحمد أمين لمسلسل كرتون أمرا رائعا ، لكن الأهم الفكر الذي سيقدمه في هذا العمل تحديدا .

وأعرب سلامة عن كون هذه المسلسلات هامة جدا لجيل الأطفال الحالي ، مثلها مثل المسلسلات الدينية التي اختفت تماما عن الشاشة لغياب الدولة عن انتاجها مثل السابق ، حيث كان آخر عمل درامي ديني قدمه في التلفزيون الامام الغزالي الذي شاركه بطولته النجم محمد رياض .