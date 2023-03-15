عودة مسلسلات الكارتون بقوة في رمضان.. ظهور مهم بعد سنوات عجاف

يشهد الموسم الرمضاني العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة وبينها يتواجد مسلسلات للأطفال هامة مثل يحى وكنوز الجزء الثاني بعد تحقيق الجزء الأول للعمل نجاحا كبيرا رمضان الماضي وقام بتأليفه الكاتب الصحفي محمد عدلي وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضي وإسعاد يونس وغيرهم .

كما يتواجد لأول مرة مسلسل أنيميشن ثلاثي الأبعاد ” ديسكفري” وسيعرض بمنصة واتش ات الرقمية ، كذلك سيعاد عرض مسلسل الكرتون الشهير” بكار” مرة أخرى رمضان القادم .

محمود عبد الشكور : عيب جدا أن يتوجه الطفل المصري لمشاهدة برامج أجنبية

قال الناقد الفني محمود عبد الشكور إن تواجد مسلسلات الأطفال في موسم رمضان تأخر سنوات طويلة ، ولم يكن لدينا حتى برامج للأطفال وملحوظ أن هناك عودة لهذه النوعية من البرامج الفترة المقبلة .

وأكد أن هذه البرامج كان يتم مراقبتها بصورة كبيرة وخرج منها كثير من المواهب المميزة منهم ماهو موجود حتى الآن وبعضهم رحلوا عن حياتنا مثل ممدوح عبد العليم وعبد الله محمود والنجمة ليلى علوي والفنانين أحمد سلامة ومحسن محي الدين .

تابع قائلا إنه كان يوجد قسم خاص للرسوم المتحركة على رأسهم فهمي عبد الحميد وعلي مهيب فنان الرسوم المتحركة العظيم .

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك مسلسلات للرسوم المتحركة والأطفال بخطة تنفذ على مدى 4 أو 5 سنوات قادمة ، حيث نملك كثير من الخبرات في هذا المجال بمعهد السينما وكذلك الفنيين يستطيعون تقديم ذلك .

وأضاف أنه عيب جدا أن يتوجه الطفل المصري لمشاهدة برامج أجنبية لها مبادئ معينة مخالفة لديننا وتقاليدنا مثل المثلية الجنسية وغيرها، لاسيما أننا منبع لقصص الأطفال في العالم ومن العيب والعار أننا تاخرنا في تقديم هذه المسلسلات للأطفال .

وأضاف أن هذا المجال مربح جدا تجاريا لو نفذ صورة مميزة ، ويمكن الانفتاح على الوطن العربي فهذه خطوة عظيمة ومهمة في الحقيقة .

ماجدة موريس : يجب أن يشاهد الطفل الفن المناسب له من هذه المسلسلات

أوضحت الناقدة ماجدة موريس أنه من المفترض أن يقدم للأطفال مسلسلات خاصة بهم مهما زاد عدد مسلسلات التلفزيون .

وكان هناك مخرجون مهمين للأطفال والرسوم المتحركة في الماضية لايمكن نسيانهم وأهمهم المخرجين شويكار خليفة وعطية خيري هؤلاء الأشخاص قاموا بمسلسلات للأطفال في الماضي وتم اهمالها للأسف وفق” موريس” .

وتابعت قائلة إن مسلسل ديسكفري ثلاثي الأبعاد تجربة جديدة وخطوة مهمة جدا كنا نتمناها وأصبحت تتحقق للطفل ، المفترض أن يرى الفن المناسب لذهنه وفكره ثم يتصاعد فكره لمشاهدة الأعمال الدرامية الأخرى ، وهناك فرقا كبيرا أن يشاهد الطفل مسلسل أكشن أو رعب وبين مشاهدة مسلسل بسيط مثل ” بالطو” الذي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من حيث قصته المقدمة بصورة متوازنة وليست فيها أي مبالغة ، لافتة الى أن انتاج جزء ثان لمسلسل يحى وكنوز بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا كبيرا رمضان الماضي شيئا جيدا أيضا .

قدري الحجار : تعيد بث في نفوس أطفالنا بعد سنوات عجاف

بدوره، قال الناقد الفني قدري الحجار إنه بعد تعرض الأطفال لظلم كبير من القنوات التليفزيونية بعد سنوات كثيرة عجاف بعدم تخصيص أي أعمال فنية خاصة لهم ، بعد أن كان هناك العديد من البرامج والمسلسلات للأطفال في الماضي مثل البرلمان الصغير وبابا شارو وماما نجوى وأبلة فضيلة وفوازير عمو فؤاد وغيرها ، حدث صياما طويلا وفجوة زمنية لإنتاج أعمال فنية خاصة بالأطفال .

وأردف قائلا إن عودة هذه النوعية من الأعمال الفنية في الوقت الحالي يحسب للمتحدة للخدمات الاعلامية ، التي أحيت ذلك مرة أخرى بعد سنوات طويلة .

أما بالنسبة لعرض مسلسل أنيميشن بمنصة رقمية في شهر رمضان مثل واتش ات فذلك أمر جيد ، لأن منصتي واتش ات وشاهد تحديدا تقدمان أعمال فنية تراعي فيها الجانب الأخلاقي والديني بدرجة معينة وفق” الحجار” ، حيث يتم إعادة بث الأمل في نفوس أطفالنا بهذه المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان القادم .