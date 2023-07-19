عودة مخرجين للسينما بعد سنوات طويلة.. نقاد: قدموا أعمالا مهمة للجمهور

يعود بعض المخرجين السينمائين الكبار لشاشة السينما المصرية بعد غيابهم لسنين طويلة الفترة المقبلة من خلال أفلام سينمائية مختلفة حديثة ، فيعود المخرج القدير سعيد حامد بعد غياب أكثر من 20 عاما للسينما بفيلم ” البريمو” مع النجم محمد هنيدي وتشارك في البطولة النجمة غادة عادل ، وكان آخر تعاون بين هنيدي وحامد بفيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” منذ 20 عاما .

كما يعود المخرج علي ادريس أيضا بعد سنوات من الغياب بفيلم” أولاد حريم كريم” مع المطرب مصطفى قمر ، الفيلم تأليف زينب عزيز ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم داليا البحيري وبشرى وبسمة وعلا غانم وتيام قمر ورنا رئيس .

كذلك يعود المخرج القدير يسري نصر الله بعد فترة طويلة ، بأكثر من عمل فني سينمائي وتليفزيوني ، وسيكرمه أيضا مهرجان القاهرة السينمائي الدورة القادمة بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لانجاز العمر عن مشواره السينمائي .

عماد يسري : هؤلاء المخرجين قدموا أعمال سينمائية في مسيرتهم تركت بصمة كبيرة

وعلق الناقد الفني عماد يسري أنه لايوجد انتاج سينمائي كبير في العام فهو قليل ولايتناسب مع عدد المخرجين والكتاب والفنانين بالساحة الفنية والسينمائية .

أشار الى أن انتاج الأفلام أصبح قليل جدا ، ورغم ذلك فعودة مخرجين كبار مثل سعيد حامد أو علي ادريس للسينما بعد هذا الغياب الطويل سيكون اضافة كبيرة لصناعة السينما .

أكد أن هؤلاء المخرجين قدموا أعمال سينمائية في مسيرتهم تركت بصمة كبيرة في السينما المصرية ، مضيفا أن كل مخرج فيهم لديه عدد من الأفلام السينمائية المهمة والبارزة التي يتذكرها الجمهور المحب لفن السينما حتى الآن .

وتمنى أن تكون عودتهم بأعمال سينمائية تحمل جودة فنية عالية ، ولاتكون عودة باهتة لاتحدث تأثيرا مع المشاهدين .

محمود قاسم : هناك مخرجين آخرين أيضا مهمين مثل خيري بشارة وداوود عبد السيد

وأوضح الناقد محمود قاسم أن فيلم ” البريمو ” هو جزء ثان من فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية ” الذي قدمه محمد هنيدي مع المخرج سعيد حامد منذ أكثر من 20 عاما، وكذلك فيلم ” أولاد حريم كريم” جزء ثان لفيلم حريم كريم للمخرج علي ادريس مع الفنان مصطفى قمر ، لذلك كان لابد الاستعانة بهم في تقديم الأجزاء الثانية لهذه الأفلام القديمة وستكون نفس شخصيات الأجزاء الأولى أيضا .

استطرد قائلا أن المخرج يسري نصر الله منذ عام 207 لم يقدم أي فيلم سينمائي ، وهذا هو حال السينما فالشركة المتحدة يمكن أن تتحمس لمخرج معين في عمل سينمائي أو فني ثم لاتأتي به مرة ثانية وهكذا .

أكد قاسم أن هناك مخرجين آخرين أيضا مهمين مثل خيري بشارة وداوود عبد السيد وغيرهم لايعملون أيضا منذ سنوات طويلة ، مشيرا الى أن عودة مخرجين كبار مثل سعيد حامد وعلي ادريس ويسري نصر الله ماهي الا محاولات للتحايل على ضعف مستوى الأفلام السينمائية الموجودة مؤخرا سواء التي طرحت بموسم عيد الفطر أو عيد الأضحى فجميعها مستواها الفني ضعيف باستثناء فيلم ” بيت الروبي” لكريم عبد العزيز الذي حقق ايرادات مرتفعة .

ولفت الى أنه تم الالتفات مؤخرا للمخرج يسري نصر الله ، بتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الأفلام الروائية وتقديمه أكثر من عمل سينمائي الفترة المقبلة وذلك أمرا جيدا .

فايزة هنداوي : من الضروري أن يعود مخرجين مهمين من الجيل القديم

من ناحيتها علقت الناقدة فايزة هنداوي أن هؤلاء المخرجين قدموا أفلام سينمائية مهمة جدا وحققوا نجاحات وايرادات كبيرة بها ، فلا يمكن نسيان فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية لسعيد حامد أو حريم كريم كفيلم تجاري ناجح لعلي ادريس .

كذلك كل أفلام سعيد حامد وعلي ادريس كانت مهمة ، ونتمنى أن يعود كل المخرجين في الجيل القديم للسينما مرة ثانية ذلك أمرا مميزا جدا ويضيف للصناعة بصورة كبيرة وفق” هنداوي ” .

أكدت أن عودة المخرج يسري نصر الله للأضواء مرة ثانية وتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي ورئاسته لمهرجان القومي للسينما وتقديمه أفلام سينمائية جديدة ، يرجع لأنه مخرج كبير ومهم ومازال لديه قدرة على العطاء .

تابعت قائلة أن المخرج المهم بالنسبة له أن تكون لديه رؤية معينة للعمل السينمائي ، ثم توفر بعد ذلك شركات الانتاج أدواته باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، حتى يعود هؤلاء المخرجين بقوة مرة ثانية لشاشة السينما .

وشددت هنداوي على أنه من الضروري أن يعود مخرجين مهمين من الجيل القديم على غرار يسري نصر الله وسعيد حامد الفترة القادمة للسينما ، مثل خيري بشارة وعلي بدرخان وعمر عبد العزيز فالأخير قدم أفلام كوميدية مهمة في تاريخ السينما المصرية منها ” الشقة من حق الزوجة ” و ” يارب ولد ” المحفوظ في ذاكرة المشاهدين حتى الآن ، فمازال قادرا على تقديم أفلام سينمائية مهمة .