عودة مجلس الشيوخ للعمل واستقباله طلبات تزكية مرشحي انتخابات الرئاسة الثلاثاء

تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الثلاثاء القادم تلبية لدعوة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (409) لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الأمانة العامة لمجلس الشيوخ من الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعضاءه ، يوم الثلاثاء المقبل ،مع انطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الاول للشيوخ ، وذلك للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وجهزت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ البهو الفرعونى لاستقبال النواب للتوقيع على نماذج للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة “142” من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

ويشترط أن يكون التوقيع على نموذج التزكية من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.