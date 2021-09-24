عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الأسبوع الأول من أكتوبر رسميا

أصدر عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا برقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية لفصله التشريعي الثاني، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.

كما اصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا برقم 419لسنة 2021 ، بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول في 5 من أكتوبر .

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ يعودان للانعقاد بموجب الدستور ولائحتيهما في الأسبوع الأول من أكتوبر.