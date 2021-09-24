سيـــاســة

عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الأسبوع الأول من أكتوبر رسميا

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بدعوتهما للانعقاد
ياسمين فواز 2:58 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 2:58 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أصدر عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا برقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية لفصله التشريعي الثاني، بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.

كما اصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا برقم 419لسنة 2021 ، بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول في 5 من أكتوبر .

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

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يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ يعودان للانعقاد بموجب الدستور ولائحتيهما في الأسبوع الأول من أكتوبر.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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