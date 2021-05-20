عودة ليلى علوي للسينما بعد سنوات هل تكون خطوة مشجعة لآخرين

تعود الفنانة القديرة ليلى علوي للسينما المصرية بعد غيابها لسنوات بفيلم " ماما حامل " ويشاركها بطولته الفنانين حمدي ميرغني وبيومي فؤاد وغيرهم وسيتم عرض الفيلم يونيو القادم بدور العرض السينمائي . نرصد في هذا التقرير أراء بعض المتخصصين في…

تعود الفنانة القديرة ليلى علوي للسينما المصرية بعد غيابها لسنوات بفيلم ” ماما حامل ” ويشاركها بطولته الفنانين حمدي ميرغني وبيومي فؤاد وغيرهم وسيتم عرض الفيلم يونيو القادم بدور العرض السينمائي .

نرصد في هذا التقرير أراء بعض المتخصصين في هذه الخطوة الجريئة من فنانة كبيرة بقيمة ليلى علوي ، هل تكون هذه الخطوة مشجعة لفنانات جيلها واجيال سبقتها الفترة القادمة للعودة لشاشة السينما مرة أخرى مثلها .

أحمد سعد الدين : عودتها للسينما ستكون خطوة جيدة ومشجعة لباقي جيلها

يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين ان عودة فنانة كبيرة بحجم ليلى علوي للسينما المصرية بعد سنين طويلة شيئا مميزا للغاية واضافة حقيقية لصناعة السينما بتواجد فنانة بقيمتها الفنية وتاريخها السينمائي الذي قدمته على مدى سنين طويلة .

واشار الى ان هذه العودة ستكون مثمرة وناجحة لو قدمت بسيناريو يتناسب مع مكانتها الفنية وسنها ايضا ، حيث لايمكن ان تقدم موضوعا لايتناسب مع عمرها الحالي حتى يتقبل الجمهور العمل الفني الجديد الذي ستعود به للسينما ” ماما حامل ” .

واوضح ايضا ان عودة يسرا للسينما بفيلم صاحب المقام مع اسر ياسين وتحقيقه نجاحا جيدا شجع الهام شاهين على تقديم فيلم ” حظر تجول ” الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة الاخيرة ، لذلك عودة ليلى علوي الفترة المقبلة ستكون خطوة جيدة لعودة فنانات اخريات من جيل السبيعنيات الذي ظهرن فيه ليلى والهام ويسرا والجيل الذي سبقه ايضا مثل نبيلة عبيد وميرفيت امين وبوسي وغيرهن .

قدري الحجار : لها قاعدة جماهيرية كبيرة وعودتها اضافة وثراء للسينما المصرية

قال الناقد الفني قدري الحجار انه مع عودة اي فنان لشاشة السينما بعد سنوات ، لان ذلك اثراء للصناعة في حد ذاتها وليلى علوي نجمة كبيرة وتملك قاعدة جماهيرية أيضا وعودتها للسينما تعد مكسب كبير .

واضاف ان ليلى علوي عودتها حاليا للسينما يجب ان يكون من خلال عمل جاد يحترم تاريخها وقيمتها الفنية التي صنعتها على مدى مشوارها الفني الطويل .

واكد ان ذلك لن يتحقق الا بوجود سيناريو جيد وقوي ولايكون مفصلا لها مثلما يحدث مع كثير من الفنانين الكبار .

وتابع قائلا ان السينما المصرية تحتاج لعودة هؤلاء الفنانين الكبار بعد سنوات ، لان عودتهم تحقق ثراء واضافة كبيرة للسينما بجانب وجود جيل الشباب فيتحقق ضخ دم جديد لم يكن موجودا لسنوات .